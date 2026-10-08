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Porodnice v Česku zveřejnila seznam nejčastějších jmen. Nad některými zůstane rozum stát

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Antonín, Štěpán nebo Viktorie vedle jmen jako Baltazar, Carmilla či Pipi Lotta. Zářijová statistika porodnice v Jablonci nad Nisou ukázala, že zatímco část rodičů zůstává u tradičních českých jmen, jiní vybírají pro své děti podstatně méně obvyklé varianty. Trend přitom zapadá do postupného rozšiřování škály jmen, které čeští rodiče volí.
Porodnice v Česku zveřejnila seznam nejčastějších jmen. Nad některými zůstane rozum stát

Porodnice v Česku zveřejnila seznam nejčastějších jmen. Nad některými zůstane rozum stát

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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