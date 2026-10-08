Porodnice v Česku zveřejnila seznam nejčastějších jmen. Nad některými zůstane rozum stát

V jablonecké porodnici proběhlo během září celkem 72 porodů, při nichž přišlo na svět 38 dívek a 34 chlapců. U chlapců se na předních příčkách držela poměrně tradiční jména Antonín a Štěpán, vedle nich se ale objevili také Baltazar, Tommy nebo Braien. Ještě pestřejší byla skladba jmen u novorozených dívek. Nejčastěji rodiče vybírali Viktorii, Klaudii, Sofii a Valentýnu, některé rodiny však zvolily kombinace, které jsou v českém prostředí výrazně méně běžné. Mezi zářijovými novorozenci tak byly například Anouk Rozárie, Carmilla, Pipi Lotta nebo Annabelle Hailey. Statistiky porodnice současně ukazují, že neobvyklá jména nejsou jedinou zajímavostí měsíce – devatenáct dětí se narodilo císařským řezem, největší miminko vážilo 4590 gramů a nejmenší 2515 gramů.
Viktorie už není výjimkou, ale nejčastějším jménem v zemi
Jedno ze jmen, které v Jablonci patřilo mezi nejčastější, zároveň v posledních letech výrazně posílilo v celém Česku. Viktorie se v roce 2025 vůbec poprvé stala nejčastějším dívčím jménem v republice a po třinácti letech sesadila z první příčky Elišku. Narodilo se 1193 Viktorií, zatímco jméno Eliška dostalo 1125 dívek. U chlapců zůstal na prvním místě Jakub, který prvenství obhájil už patnáctým rokem za sebou, tentokrát však Matyáše porazil pouze o 18 narozených chlapců. Do první desítky se nově dostali například Oliver a Rozálie a v posledních letech rychle stoupají také jména Lara, Sofia, Matteo nebo Theodor. Vývoj tak ukazuje, že české rodiny sice stále často sahají po zavedených jménech, zároveň se ale celková nabídka používaných jmen rozšiřuje a rozdíly mezi těmi nejpopulárnějšími se zmenšují.
U opravdu neobvyklých jmen může přijít na řadu odborný posudek
Možnosti rodičů při pojmenování dítěte jsou dnes poměrně široké, úplně bez pravidel však zápis jména do matriky není. Pokud má matrika pochybnosti, zda lze zvolené jméno zapsat, může být nutné doložit odborný podklad potvrzující jeho existenci a správnou podobu. Odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd posuzovali jen během roku 2025 stovky neobvyklých návrhů a pro matriky vydali 366 posudků. Mezi jmény, která bylo možné doporučit k zápisu, se objevily například Malachiáš, Jera nebo Christoforos, zatímco jiné návrhy podmínky nesplnily. Česká pravidla se navíc v posledních letech částečně uvolnila a od roku 2024 je možné zapisovat také některé domácké či zdrobnělé podoby jmen, které dříve zpravidla narážely na přísnější výklad. Neobvyklá jména z jednotlivých porodnic tak nejsou jen kuriozitou, ale také ukázkou dlouhodobější změny: rodiče své děti pojmenovávají pestřeji a vedle tradičních českých jmen se stále častěji prosazují zahraniční, méně rozšířené nebo netradičně kombinované varianty.
Zdroje: TN.cz, Český statistický úřad