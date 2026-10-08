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Aleš Rozehnal: Jak Česká televize vynalezla volby bez kandidátů

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KOMENTÁŘ. V reakci na rozhodnutí České televize neumožnit v závěrečné debatě před komunálními volbami vystoupit předsedům parlamentních stran, kteří sami ve volbách kandidují, předseda Motoristů Petr Macinka oznámil, že do sobotního uzavření volebních místností nebudou zaměstnanci ministerstva hovořit s pracovníky České televize. Česká televize přišla skutečně s pozoruhodným příspěvkem k teorii demokracie. Před volbami uspořádá
superdebata

superdebata

Zdroj: Ilustrační foto: Superdebata ČT před volbami do Evropského parlamentu. Foto: se svolením České televize
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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