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Zašlé záclony zbělejí přes noc. Stačí je namočit do 2 surovin, které má každý ve spíži

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Šedivý nebo nažloutlý závoj v okně dokáže zkazit dojem z celého pokoje, […]
Zašlé záclony zbělejí přes noc. Stačí je namočit do 2 surovin, které má každý ve spíži

Zašlé záclony zbělejí přes noc. Stačí je namočit do 2 surovin, které má každý ve spíži

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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