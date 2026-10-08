Moderní šatny i regenerace. Fotbalová Sigma za miliony vylepšila zázemí v Řepčíně

Nová budova vznikla podle údajů zveřejněných olomouckým stavebním úřadem z celkem 37 standardizovaných kontejnerů. Interiér objektu mezi dvěma hřišti zahrnuje nejen moderní šatny, ale také prostory pro regeneraci, videopřípravu, či místnosti pro fyzioterapeuty. V horní části je také menší zastřešená tribuna.
„Jsme ve fázi finalizace a hrajeme si s posledními detaily. Je to pro nás důležitý krok, protože dosavadní sportovně-technické zázemí nebylo v rámci našeho centra dostačující. Vytvoření odpovídajících podmínek pro mládež je pro nás naprosto klíčové,“ řekl při slavnostní prezentaci Jakub Beneš, předseda výboru spolku SK Olomouc Sigma MŽ, který zaštiťuje mládež v olomouckém klubu.
„Modulární výstavba je v současnosti celosvětovým trendem. Podobná zařízení vznikají aktuálně čím dál častěji,“ dodal Jakub Beneš s tím, že celková výše investice přesahuje 18 milionů korun.
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Nová budova vyrostla na místě původní letité stavby, která šla k zemi v úvodu léta. V Sigmě působí v mládežnických kategoriích okolo 500 hráčů, podmínky nejen pro ně chce klub dál zlepšovat. „Bylo to maximum, co jsme byli schopni zvládnout za krátkou dobu. Tato investice byla rychlá, moderní a také je mobilní. S ohledem na flexibilitu a čas to bylo aktuálně nejlepší řešení. Jsme si však vědomi, že to, co jsme nyní postavili díky těmto mobilním buňkám, není dostatečné. Z dlouhodobého hlediska budeme potřebovat více prostorů, už proto, že bychom kategorie dále chtěli navyšovat a obrovské rezervy máme i v ženských týmech,“ řekl Ondřej Navrátil, předseda představenstva SK Sigma Olomouc.
Olomoucký klub po loňské zásadní změně ve vlastnické struktuře hledá další možnosti rozvoje a dlouhodobou vizí je i vybudování nového tréninkového centra. Jeho budoucnost je ale podmíněna řadou požadavků zejména na rozlohu pozemku a jeho dostupnost. „Cítíme, že infrastrukturu potřebujeme posunout ještě dál. Potřebovali bychom třeba ještě více hřišť, vzhledem k tomu, kolik máme týmů. Pro akademii je to ale i tak velký posun a významné zvýšení komfortu. Nebudeme muset tolik cestovat mezi Androvým stadionem a Řepčínem, protože tady máme podmínky pro regeneraci, pro videopřípravu. Je tady nachystaná místnost i pro ty, kdo skončí dřív ve škole, aby si mohli dodělat úkoly a podobně,“ zmínil na setkání v Řepčíně ředitel rozvoje fotbalu v Sigmě Michal Hrubý.