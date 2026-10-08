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Moderní šatny i regenerace. Fotbalová Sigma za miliony vylepšila zázemí v Řepčíně

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V rychlém tempu během několika týdnů vyrostlo v tréninkovém areálu v olomoucké části Řepčín nové zázemí pro fotbalovou mládež SK Sigma Olomouc. Klub investoval takřka dvacet milionů korun, šatny a další potřebné prostory jsou v třípodlažním objektu z modulárních kontejnerů.
Moderní šatny i regenerace. Fotbalová Sigma za miliony vylepšila zázemí v Řepčíně

Moderní šatny i regenerace. Fotbalová Sigma za miliony vylepšila zázemí v Řepčíně

Zdroj: Stanislav Heloňa, SK Sigma Olomouc
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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