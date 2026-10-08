Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Krvavý střet mezi pejskaři. Senior bránil fenku vlastním tělem, skončil v nemocnici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Z pohodového venčení čtyřnohých společníků se stal krvavý konflikt mezi dvěma seniory. Jeden z nich nakopl hárající fenku, což se samozřejmě nelíbilo jejímu majiteli. Agresor se následně pustil i do něj. Nejprve ho udeřil vodítkem, poté se do něj pustil na zemi.
Krvavý střet mezi pejskaři. Senior bránil fenku vlastním tělem, skončil v nemocnici

Krvavý střet mezi pejskaři. Senior bránil fenku vlastním tělem, skončil v nemocnici

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Brňané na Fina nezapomněli. Legendární pes má v Lužánkách novou sochu
Brňané na Fina nezapomněli. Legendární pes má v Lužánkách novou sochu
Řidiči kamionů objížděli kolonu záchranářskou uličkou. Zachytil je dron
Řidiči kamionů objížděli kolonu záchranářskou uličkou. Zachytil je dron

Dva zahraniční kamionisté během kolony na dálnici D1 u Ostrovačic využili záchranářskou uličku k...

Rozhodly minuty. Čtyřicátníkovi vypovědělo srdce, život mu zachránili policisté
Rozhodly minuty. Čtyřicátníkovi vypovědělo srdce, život mu zachránili policisté

Pohotová reakce znojemských policistů zachránila život čtyřicátníkovi, jehož srdce přestalo bít. Pomoc...

Tovární vzduchotechnika se změnila v umění. Výstava je k vidění v Brně
Tovární vzduchotechnika se změnila v umění. Výstava je k vidění v Brně

Do výstavy tentokrát návštěvníci jen nenahlédnou, ale mohou do ní rovnou vstoupit. Dům umění města Brna...

Jihomoravské mokřady ukrývaly překvapení. Vědci našli nové pavouky
Jihomoravské mokřady ukrývaly překvapení. Vědci našli nové pavouky

Noční můru každého arachnofobika objevili vědci na jihu Moravy. V tamějších mokřadech totiž žijí hned dva...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.