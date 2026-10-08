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Do Vánoc lehčí domov #1: Nezačínej skříní po babičce. Zbav se nejdřív věcí, ke kterým necítíš vůbec nic

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Do Vánoc zbývá dost času na to, aby ses doma zbavila několika vrstev věcí, které zabírají místo, a zároveň málo času na velkolepé projekty typu „tento víkend vytřídím celý život“. Proto začínáme novou sérii jinak: ne sentimentem, šatníkem ani fotografiemi. První na řadu půjdou věci, u kterých tě nebude bolet vůbec nic.
Do Vánoc lehčí domov #1: Nezačínej skříní po babičce. Zbav se nejdřív věcí, ke kterým necítíš vůbec nic

Do Vánoc lehčí domov #1: Nezačínej skříní po babičce. Zbav se nejdřív věcí, ke kterým necítíš vůbec nic

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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