Do Vánoc lehčí domov #1: Nezačínej skříní po babičce. Zbav se nejdřív věcí, ke kterým necítíš vůbec nic

Proč právě teď
Podzim je docela praktická chvíle udělat si doma trochu vzduchu. Za pár týdnů přijdou Vánoce, dárky, dekorace, zásoby jídla, návštěvy a všechny ty věci, které se do domácnosti velmi snadno nastěhují, ale už o něco hůř ji opouštějí.
Cílem našeho seriálu nebude vytvořit minimalistický interiér se třemi předměty a jednou olivovou větvičkou. Chceme postupně získat prostor, přehled a méně míst, která člověka pokaždé lehce štvou, když otevře zásuvku. A hlavně: nechceme si z úklidu vyrobit druhé zaměstnání.
Nezačínej tím, co je emocionálně nejtěžší
Když si člověk řekne „jdu pořádně třídit“, často vytáhne krabici fotografií, šaty po mamince nebo všechny dětské kresby od roku 2009. O dvě hodiny později sedí na zemi, nostalgicky drží papírového sněhuláka a byt je ve výrazně horším stavu než před začátkem.
První kolo proto věnuj věcem bez příběhu. Takovým, které nepotřebují rodinnou poradu ani existenciální rozhodnutí. Sentimentální kategorie přijdou později, až budeš mít zkušenost s tím, jak se rozhoduješ a kolik prostoru vlastně chceš získat.
1. Víčka bez krabiček a krabičky bez víček
Začni kuchyní a udělej párovací večírek. Každá krabička dostane svoje víčko a zbytek musí vysvětlit, proč zabírá místo.
Pokud pět let čekáš, že se ztracené zelené víčko jednoho dne vrátí domů, mám nepříjemnou zprávu. Pravděpodobně už žije nový život někde pod linkou v bytě, ze kterého ses dávno odstěhovala.
2. Kabely, jejichž účel lidstvo zapomnělo
Každá domácnost má zásuvku s černými kabely. Některé patří k současné elektronice, další k telefonu, který jsme vlastnily v době, kdy Facebook ještě působil moderně.
Projdi je a identifikuj, co skutečně používáš. Pokud netušíš, k čemu kabel je, dej ho do malé přechodné krabice s termínem kontroly. Pokud po několika měsících nic nezačne zoufale volat po svém napájecím zdroji, máš odpověď.
Elektroniku a kabely samozřejmě neházej automaticky do směsného odpadu. Patří do příslušného sběru elektroodpadu.
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3. Kosmetika, kterou už bys stejně nepoužila
Prázdné lahvičky s jedním milimetrem produktu, vyschlé laky, vzorky krému z roku, který raději nebudeme určovat, a rtěnka v barvě, kterou sis jednou koupila v záchvatu optimismu.
Vyhoď produkty, které jsou prošlé, změnily vůni či konzistenci nebo už je z hygienických důvodů nechceš používat. Nepoužívanou, neotevřenou kosmetiku můžeš podle typu a místních možností darovat.
Peníze, které jsi za produkt zaplatila, se mimochodem nevrátí tím, že ho budeš další tři roky skladovat v koupelně.
4. Hrníčky, které nikdo nikdy nevybere
Nemusíš vyhodit oblíbený hrnek s prasklinou jen proto, že minimalista na internetu vlastní čtyři identické porcelánové kusy. Ale skoro každý má v zadní části skříňky několik hrnků, které prohrávají volbu pokaždé.
Vylož je všechny ven a vrať zpátky ty, které skutečně používáš nebo máš ráda. Zbytek může odejít dál, pokud je v dobrém stavu.
A ano, reklamní hrnek s logem pojišťovny je také hrnek. Nemá diplomatickou imunitu.
5. Ručníky a povlečení v kategorii „na někdy“
Dvě sady pro hosty jsou něco jiného než třináct povlaků, které se nehodí k žádné současné peřině. Totéž platí pro ručníky, které jsou technicky celé, ale při doteku už připomínají brusný papír.
Část starých textilií se může hodit jako hadry nebo pro potřeby zvířecích útulků, pokud je skutečně přijímají. Zbytek vyřaď podle možností textilního odpadu ve svém okolí. Podstatné je neproměnit kategorii „na hadry“ v druhou skladovací jednotku.
Třicet minut a konec
První díl má jedno důležité pravidlo: nastav si půl hodiny a po půlhodině skonči. Nemusíš jet dál jen proto, že jsi právě objevila vlastní vnitřní Marii Kondo.
Malý, dokončený prostor je psychicky příjemnější než celý byt rozložený do třídicích hromad. A za týden můžeme vzít další kategorii.
Do Vánoc nechceme prázdný byt. Chceme v něm trochu víc místa
Výzkumy vztahu mezi nepořádkem a psychickou pohodou nejsou tak jednoduché, aby se dalo tvrdit, že pět krabiček navíc přímo způsobuje stres. Některé studie ale ukazují souvislosti mezi vnímaným chaosem nebo clutterem a nižší spokojeností s domácím prostředím či wellbeingem.
To nám úplně stačí jako důvod nezačínat válku se všemi věcmi. Pokud ti něco nepřekáží a máš to ráda, nech si to. My do Vánoc jen postupně odstraníme to, co už doma svou práci dokončilo.
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Zdroje: Behavioral Sciences – Older Adults and Clutter: Age Differences in Clutter Impact, Psychological Home, and Subjective Well-Being [1], International Journal of Environmental Research and Public Health – Engagement with Nature and the Home Environment [2].