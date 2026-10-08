Tahle 1 zapomenutá polévka nesměla chybět na žádné zabijačce. Dnes ji uvaříte za pár korun a všichni hosté si přidají

Když se dřív na vesnici zabíjelo prase, sešla se u velkého kotle celá rodina i sousedé. A hned jako první z té hromady masa a dobrot přišla na stůl tmavá, skoro černá polévka. Dnes ji v jídelníčku potkáte málokdy, a přitom její příprava stojí jen pár korun a vrací do kuchyně chuť, kterou si spousta lidí pamatuje z dětství.
Tmavá polévka, jakou jinde ve světě neznají
Řeč je o prdelačce, tradiční české zabijačkové polévce, kterou v jiných zemích nenajdete. Svou sytou, temnou barvu dostává z vepřové krve, jež se do vývaru vmíchá spolu s uvařenými ječnými kroupami. Chuť je výrazná, polévka pěkně hustá a nad talířem se line vůně česneku a majoránky.
Kdysi patřila ke každé zabijačce tak samozřejmě jako jitrnice nebo tlačenka. Postupně z běžných kuchyní vymizela a hodně lidí ji dnes zná jen z vyprávění babiček. Kdo ji ale ochutná, obvykle si jde pro přídavek. Právě proto měla na zabijačce vždycky své pevné místo hned v úvodu hodování.
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Jméno zní drsně, přitom nemá nikoho pohoršit. Kromě prdelačky se polévce říká také prdelanka, místy pak trdelačka nebo trdlová polévka. Podle jednoho z výkladů vzniklo pojmenování od trdla. Tak se označovala palička, kterou hospodyně v hmoždíři roztloukaly koření, a toho prdelačka spotřebuje opravdu požehnaně.
Snadno se splete s ovarovou polévkou, která se na zabijačce vaří také. Ovarová bývá světlá až čirá a plavou v ní kousky masa. Prdelačka je oproti ní tmavá a hustá, bez velkých soust, protože vše podstatné je rozpuštěné přímo ve vývaru.
Rozdíl mezi oběma polévkami přehledně shrnuje následující tabulka:
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Znak Prdelačka Ovarová polévka Barva tmavá světlá až čirá Kousky masa bez velkých soust plavou v ní kousky masa Suroviny pořídíte za pár korun
Tahle polévka vznikla z toho, co po porážce zbylo, a tomu odpovídá i její cena. Stojí na obyčejném vepřovém vývaru, nejčastěji z ovaru nebo z kostí. Do něj přijdou:
ječné kroupy, kousek sádla, cibule, utřený česnek, trocha pepře, a především vrchovatá dávka sušené majoránky. Přečtěte si také: Dejte do sklenice s moukou 1 věc ze spíže. Moli se v ní neobjeví ani za rok
Nejnákladnější položkou bývá vepřová krev, jenže i tu seženete u řezníka za pakatel. Práci si navíc zkrátíte takzvanými barevnými kroupami, do kterých výrobci krev zapracují už předem. Odpadne tak shánění krve zvlášť.
Uvaříte ji i bez zabijačky
K pravé prdelačce z čerstvé krve se dnes málokdo dostane. Naštěstí existuje jednodušší cesta, která funguje kdykoli během roku. Vystačíte si s kroupovým jelitem, které se hlavně v době masopustu objevuje v pultech většiny obchodů.
Domácí verzi prdelačky zvládnete i bez zabijačky, stačí kroupové jelito a vepřový vývar. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Postup zvládne i začátečník.
V hrnci rozpustíte lžíci sádla a zpěníte na něm najemno nasekanou cibulku, kterou pak zaprášíte trochou mouky a mícháte, dokud nezezlátne. Náplň jelita vytlačíte ze střívka rovnou k cibulce, podlijete vepřovým vývarem a pár minut necháte probublat. Hotovou polévku dochutíte utřeným česnekem se solí, hrstí majoránky a čerstvě mletým pepřem. Přečtěte si také: Myčka tají 1 funkci. Kdo ji začne používat, bude mít nádobí čistší a ještě ušetří na vodě
Na jednu pořádnou porci bohatě postačí jedno menší jelito a zhruba půl litru vývaru.
Krev se nikdy nesmí povařit
U klasické verze z čerstvé krve platí jedno železné pravidlo. Krev se nesmí prudce vařit, jinak se srazí a z polévky zůstane jen nevzhledná sraženina. Vlévá se proto do horkého vývaru až ve chvíli, kdy přestane vřít, a celou dobu se musí míchat, aby se nepřichytila ke dnu hrnce.
Dávejte pozor i na dochucení. Polévka s kořením totiž rychle kysne, takže když vaříte větší hrnec, přidejte sůl a koření jen do porce, kterou sníte hned. Zbytek ochuťte až před dalším ohřevem. Dobře uložená prdelačka vydrží v lednici několik dní a bez potíží ji také zamrazíte. Na stůl patří s krajícem čerstvého chleba, nejlépe ještě teplého.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/recept/cerna-zabijackova-polevka-prdelacka, https://vysocina.rozhlas.cz/zabijackova-polevka-prdelacka-8933307, https://www.toprecepty.cz/clanky/6361-vynikajici-polevka-prdelacka-z-kroupoveho-jelitka-chutna-jako-na-zabijacce-pritom-ji-doma-pripravite-snadno-a-rychle/, https://www.tipio.cz/zabijackova-polevka/, https://archiv.hn.cz/c1-63528790-zabijackova-polevka-cerna-jako-bota-prdelacka-vyzvani-na-blizici-se-pust