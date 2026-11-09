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Měl studovat účetnictví, místo toho zastínil hvězdy českého filmu. Karel Augusta odehrál desítky rolí, které diváci milují

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Dennívýzva
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Pětset šedesát úhozů za minutu, nabídka z prezidentské kanceláře, a přesto se stal hercem, jehož vedlejší role přežily v paměti diváků déle než lecjaké titulní jméno.
Karel Augusta

Karel Augusta

Zdroj: Se svolením Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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