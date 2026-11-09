Měl studovat účetnictví, místo toho zastínil hvězdy českého filmu. Karel Augusta odehrál desítky rolí, které diváci milují

Když sedmnáctiletý Karel Augusta v polovině padesátých let doprovodil kamaráda k přijímačkám na DAMU, neměl v plánu se hlásit. Přijímací komise si ho ale všimla a budoucí písař s diplomem z obchodní akademie se ocitl na jevišti. Otec ho přitom nasměroval ke sloupečkům a účetním knihám. Ze školy si Augusta odnesl těsnopis, bezchybný strojopis a reálnou vyhlídku na úřednickou kariéru v prezidentské kanceláři. Jenže dramatický kroužek a muzika zvítězily nad kalkulačkou. Rozhodnutí, které vypadalo jako mladická vzpoura, se proměnilo v kariéru čítající kolem sto padesáti filmových a televizních rolí.
Od cirkusu po pražské scény
Augustova cesta k divákům nebyla přímočará. Po DAMU prošel angažmá v regionech, krátce se mihl i u cirkusu a postupně zakotvil na pražských scénách: v divadle ABC, v Rokoku, v Činoherním klubu. Právě jeviště ukazovalo jeho skutečný rozsah: Bambini di Praga, Don Juan, Emigranti, Karamazovi, Hlučná samota, Figarova svatba. Dramatické oblouky, které mu kamera málokdy dopřála. Film si ho totiž zafixoval jinak, jako ideálního představitele kuchařů, číšníků, hostinských, šoférů a poťouchlých podvodníčků. Civilní herectví, originální komika a snadno zapamatovatelná tvář z něj udělaly spolehlivého muže druhého plánu.
Pět rolí, které přerostly velikost úkolu
Z těch sto padesáti vstupů před kamerou se několik postav zapsalo do divácké paměti tak hluboko, že fungují dodnes. V Redakci VIPŽivot jsme se rozhodli je připomenout:
- Joža Trňa ve Všech dobrých rodácích, role v kanonickém Jasného filmu, která Augustu spojila s českou novou vlnou.
- Kuchař Muraško v Holce na zabití, detail, který znalci oceňují: Augusta byl vyučený kuchař a zkušenost přenesl do každého gesta.
- Šéfkuchař Bohouš Slíva v Rozpacích kuchaře Svatopluka, seriálová postava, s níž ho spojuje celá generace televizních diváků.
- Kadlec v Kamarádovi do deště, typický Augusta osmdesátých let, vedlejší role s přesahem.
- Karel Hrdina v My všichni školou povinní, seriál, který na ČT3 dosáhl diváckého hodnocení spokojenosti 9,0 z 10.
Žádná z těchto postav nebyla titulní. A přesto, když se dnes řekne „ten herec z Rozpaků“ nebo „ten kuchař z Holky na zabití„, většina diváků ví, o kom je řeč. Jen ne vždy si vybaví jméno Karel Augusta. Právě to je paradox charakterního herce: tvář přežije plakát.
Ďáblík, zákaz hraní a práce na zdymadle
Augustova kariéra měla i temné kapitoly. Jak sám přiznal v knižním rozhovoru Karel Augusta vypráví, který s ním vedl Vladimír Procházka, alkohol, jeho „ďáblík“, ho opakovaně stahoval z profesní dráhy. Kvůli němu musel odejít z divadla ABC. Za normalizace přišel navíc zákaz hraní po udání kvůli výroku o Husákovi. V té době se vyučil kuchařem. Později pracoval jako skladník, uklízeč, prodavač kuřat i pracovník na smíchovském zdymadle. Pokaždé se ale vrátil před kameru. Ne jako hvězda, ale jako herec, bez kterého by scéna nefungovala.
Menšík, Hlinomaz a Augusta, tři odstíny druhého plánu
Srovnání s generačními kolegy pomáhá pochopit, kde přesně Augusta stál. Vladimír Menšík byl frontman, herec, konferenciér, bavič, opakovaně volený nejpopulárnějším hercem. Josef Hlinomaz sdílel s Augustou osud vedlejších rolí, které přitahovaly víc pozornosti než hlavní postavy, ale měl výraznější groteskní polohu a paralelní identitu malíře. Augusta stál mezi nimi: civilnější než Hlinomaz, méně showman než Menšík. Méně viditelný, a přesto stejně nezapomenutelný.
Stále v televizním oběhu
Augustova stopa není jen nostalgická. Podle zprávy o programu ČT1 za rok 2023 měly Slavné historky zbojnické rating 371 tisíc diváků a podíl 23,23 %. Rozpaky kuchaře Svatopluka se v roce 2020 staly podle zprávy o programu ČT3 druhým nejsledovanějším pořadem kanálu se 166 tisíci diváků. Na iVysílání si dnes pustíte My všichni školou povinní, Všechny dobré rodáky, Slavné historky zbojnické i Případ mrtvých spolužáků. Naopak Holka na zabití a Rozpaky kuchaře Svatopluka jsou momentálně bez internetových práv, na reprízu v televizi si ale počkáte spolehlivě.
Karel Augusta zemřel 31. května 1998 v Praze, třiadvacet dní před třiašedesátými narozeninami. Jeho jméno možná nevisí na plakátech. Ale zkuste si pustit kterýkoli z jeho filmů a vypnout ho dřív, než dohraje svou scénu. Nepůjde to.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová