Srážka dvou aut na Karlovarsku. Jeden z řidičů měl v krvi 5,38 promile alkoholu

Srážka dvou aut na Karlovarsku. Jeden z řidičů měl v krvi 5,38 promile alkoholuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Srážka dvou aut na Karlovarsku. Jeden z řidičů měl v krvi 5,38 promile alkoholuZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 09.11.2026 13:00
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