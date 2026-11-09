Kostková vyfoukla Bočanové kšeft snů! Tajemství StarDance odhaleno

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Stačilo málo a historie jedné z nejsledovanějších televizních show mohla vypadat úplně jinak! Tereza Kostková (50) už dvacet let září po boku Marka Ebena (68) ve StarDance, jenže dnes je jasné, že její místo mohla obsadit úplně jiná žena. O prestižní moderátorský post totiž usilovala také Mahulena Bočanová (59). Kostková nyní odhalila zákulisí konkurzu, který jí změnil život. A překvapivě promluvila také o tom, kdo mohl stát za jejím výběrem!
Tereza Kostková patří už dvě desetiletí k neodmyslitelným tvářím taneční soutěže StarDance. Jen málokdo si dnes dokáže představit, že by vedle elegantního Marka Ebena stála jiná žena. Přesto k tomu před lety nebylo daleko! Jak herečka zavzpomínala ve své knižní zpovědi, o místo moderátorky se tehdy ucházela také Mahulena Bočanová. Obě herečky tak čekal konkurz, ve kterém nakonec padlo rozhodnutí ovlivňující jejich další kariéru. Bočanová ostrouhala! Vedle Ebena nakonec zazářila Kostková
Kostková přitom o spolupráci s Markem Ebenem usilovala už mnohem dříve. Před třiceti lety se totiž zúčastnila konkurzu na moderování soutěže O poklad Anežky České. Tehdy ale dostala přednost Klára Doležalová. Osud jí však přichystal další příležitost. Když o několik let později přišla nabídka na StarDance, herečka zpočátku váhala. Projekt jí byl totiž představen jako reality show, což ji příliš nelákalo. Jakmile ale zjistila, že jejím partnerem má být Marek Eben, začala o nabídce uvažovat úplně jinak.
Ani tentokrát ovšem neměla vítězství jisté. „V Praze mě pak čekal ještě takový komorní konkurz, jen ve dvou. Uvažovali i o Mahuleně Bočanové,“ prozradila Kostková ve své knize, z níž citoval deník Blesk. Rozhodující chvíle přišla ve chvíli, kdy obě herečky stanuly vedle Marka Ebena. „A tak nás opět postavili vedle Marka, mě a Mahulenu. A tentokrát ukázali na mě,“ zavzpomínala. Pro Kostkovou to znamenalo začátek dvacetileté televizní éry, zatímco Bočanová se musela s moderátorským snem rozloučit. Za vším stál Marek Eben?
Ještě zajímavější je skutečnost, že za samotným oslovením Terezy Kostkové mohl stát právě Marek Eben. Herečka totiž naznačila, že si ji zkušený moderátor mohl vybrat sám. „Tak nějak mi to bylo naznačeno, že to byl on, kdo si o mě řekl,“ uvedla. Definitivně potvrzené to však není. Jisté je, že jejich vzájemná souhra nakonec fungovala natolik dobře, že společně provázeli diváky soutěží dlouhých dvacet let.
Mahulena Bočanová ovšem ze StarDance neodešla s prázdnou. Místo moderování dostala nabídku stát se soutěžící první řady, kterou přijala. Na tanečním parketu tehdy zazářila a později si vyzkoušela dokonce i roli porotkyně. Sama v minulosti přiznala, že pro moderování byla podle tehdejšího hodnocení příliš temperamentní a vedle Marka Ebena působila jako velký živel. Z původně neúspěšného konkurzu se tak nakonec stala příležitost, která výrazně zasáhla i do jejího života.
Letošní ročník StarDance je navíc pro Terezu Kostkovou a Marka Ebena posledním společným moderátorským angažmá v soutěži. Po dvaceti letech se rozhodli předat pomyslnou štafetu dál. Kdo je na obrazovkách České televize nahradí, zatím nebylo oznámeno. A právě nyní se nabízí pikantní otázka: Mohla by Mahulena Bočanová dostat druhou šanci a po dvaceti letech konečně usednout na moderátorský trůn StarDance? Zatím jde pouze o spekulaci, ale televizní historie už několikrát ukázala, že i zdánlivě uzavřené kapitoly mohou mít nečekané pokračování. Zdroj: Aplausin.cz, Blesk.cz a Aha!