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Kostková vyfoukla Bočanové kšeft snů! Tajemství StarDance odhaleno

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Dennívýzva
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Stačilo málo a historie jedné z nejsledovanějších televizních show mohla vypadat úplně jinak! Tereza Kostková (50) už dvacet let září po boku Marka Ebena (68) ve StarDance, jenže dnes je jasné, že její místo mohla obsadit úplně jiná žena. O prestižní moderátorský post totiž usilovala také Mahulena Bočanová (59). Kostková nyní odhalila zákulisí konkurzu, který jí změnil život. A překvapivě promluvila také o tom, kdo mohl stát za jejím výběrem!
Tereza Kostková, Mahulena Bočanová - pravda o Stardance.

Tereza Kostková, Mahulena Bočanová - pravda o Stardance.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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