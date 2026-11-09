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Death Stranding překonalo 28 milionů hráčů. Zvláštní hra o doručování balíků slaví obří úspěch

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Hideo Kojima oslavil sedmé výročí Death Stranding zveřejněním překvapivého čísla. Jeho netradiční herní série už oslovila více než 28 milionů hráčů. Údaj ovšem neznamená stejný počet prodaných kopií.
Death Stranding překonalo 28 milionů hráčů. Zvláštní hra o doručování balíků slaví obří úspěch

Death Stranding překonalo 28 milionů hráčů. Zvláštní hra o doručování balíků slaví obří úspěch

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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