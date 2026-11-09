Death Stranding překonalo 28 milionů hráčů. Zvláštní hra o doručování balíků slaví obří úspěch

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Když v listopadu 2019 vyšlo první
Death Stranding, Hideo Kojima představil hráčům zážitek, který se jen obtížně zařazoval do zavedených herních žánrů. Místo nepřetržité střelby nebo dobývání nepřátelských základen dostali hráči za úkol přepravovat zásilky napříč zpustošenou Amerikou. Sedm let poté se ukazuje, že tento neobvyklý koncept dokázal oslovit mimořádně početné publikum. Kojima Productions totiž oznámilo, že série Death Stranding překonala hranici 28 milionů hráčů po celém světě.
Nový milník studio zveřejnilo při příležitosti sedmého výročí původního Death Stranding, které vyšlo 8. listopadu 2019 na PlayStation 4. Hideo Kojima poděkoval fanouškům prostřednictvím sociálních sítí a zveřejnil výroční grafiku s údajem „28 million Porters worldwide“. Označení Porters odkazuje na kurýry, kteří v herním světě zajišťují přepravu zásilek mezi izolovanými komunitami.
Číslo je zajímavé především vzhledem k charakteru samotné hry. Death Stranding staví značnou část hratelnosti na plánování tras, překonávání náročného terénu, hospodaření s vybavením a nepřímé spolupráci mezi hráči. Přestože nechybí souboje, nadpřirozené hrozby ani filmově pojatý příběh, nejde o běžnou akční adventuru. Právě osobitý herní koncept se stal jedním z jejích nejvýraznějších poznávacích znaků.
DEATH STRANDING turns 7 today (7 years since its release)! Thank you to all the Sam Ones around the world! 🙏🙇🏻🫶😍👍👶 https://t.co/CmSDA2fsgX— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN)
November 7, 2026 28 milionů hráčů neznamená 28 milionů prodaných kopií
Za nově zveřejněným údajem se skrývá důležité upřesnění. Kojima Productions neoznámilo prodeje, nýbrž počet hráčů, které série oslovila. Statistika zahrnuje původní
Death Stranding, rozšířenou edici Death Stranding Director’s Cut i pokračování Death Stranding 2: On the Beach.
Do celkového výsledku se započítávají hráči napříč konzolemi a počítači, včetně těch, kteří získali přístup prostřednictvím předplatitelských služeb. Není tedy možné tvrdit, že si všech 28 milionů lidí některou z her skutečně zakoupilo.
Rozdíl je podstatný. Zatímco prodejní výsledky vypovídají o komerčním výkonu konkrétního produktu, počet hráčů představuje především údaj o dosahu značky. Člověk, který si Death Stranding zahrál v rámci předplatného PlayStation Plus, se do statistiky zahrnuje stejně jako zákazník, který si pořídil hru za plnou cenu.
Studio navíc nezveřejnilo podrobnější rozdělení mezi jednotlivé díly ani platformy. Nevíme proto, kolik hráčů připadá na první Death Stranding a kolik na jeho pokračování. Z oznámení rovněž nelze nezávisle posoudit, jak studio pracuje s případnými překryvy mezi hráči jednotlivých verzí.
Přesto jde o významný milník. Ještě 31. března 2025 Kojima Productions oficiálně uvádělo více než 20 milionů hráčů původního Death Stranding. Tehdy přitom druhý díl ještě nebyl na trhu.
Ze samotného PlayStationu se Death Stranding rozšířilo na další platformy
Významnou roli v postupném rozšiřování publika sehrála dostupnost hry. První Death Stranding vyšlo původně pouze na PlayStation 4, ale už v červenci 2020 následovala počítačová verze. V září 2021 dorazila na PlayStation 5 vylepšená edice Director’s Cut, která přinesla nový obsah a další herní možnosti.
Postupně se hra dostala také na zařízení Apple, cloudovou službu Amazon Luna a konzole Xbox Series X|S. Vedle běžného prodeje tak získávala další příležitosti oslovit hráče, kteří při původním vydání neměli vhodnou konzoli nebo o její nákup nestáli.
Pokračování Death Stranding 2: On the Beach následně vyšlo 26. června 2025 na PlayStation 5. Od 19. března 2026 je dostupné také na PC, kde se o technické zpracování verze postaralo studio Nixxes Software.
Druhé pokračování Samova příběhu zachovalo důraz na propojování komunit, přepravu zásilek a postupné budování infrastruktury. Zároveň rozšířilo možnosti průzkumu, dopravy i boje a přesunulo část příběhu do Austrálie.
Právě souběh dlouhodobé dostupnosti původní hry a vydání pokračování pomáhá vysvětlit, proč série oslovuje další publikum i po sedmi letech. Z nových čísel ale nelze určit, jak velkou část růstu zajistilo pokračování a jakou první díl.
Death Stranding se tak za sedm let posunulo od neobvyklého projektu exkluzivního pro PlayStation k multiplatformní sérii s rozsáhlou hráčskou základnou. Pro Kojima Productions je dosažení 28 milionů hráčů výrazným potvrzením zájmu o značku. O skutečné finanční úspěšnosti obou her však samotná statistika neříká dost. K tomu by studio muselo zveřejnit aktuální prodeje jednotlivých dílů.
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