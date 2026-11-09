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Rockstar chtěl GTA v Tokiu svěřit japonskému studiu. Jeho jméno bývalý vývojář tají
Představa
Grand Theft Auto odehrávajícího se v Japonsku nebyla jen jedním z mnoha nápadů, které při debatách v Rockstar Games nikdy neopustily zasedací místnost. Společnost skutečně zvažovala spolupráci s japonským vývojářským studiem, které by dostalo její technologii a vytvořilo vlastní hru zasazenou do Tokia. Bývalý technický ředitel Rockstar North Obbe Vermeij nyní přiblížil, jak vážně vedení společnosti tento plán bralo.
V rozhovoru pro magazín Rock Paper Shotgun, zveřejněném 9. listopadu 2026, Vermeij potvrdil, že probíhala jednání s potenciálním partnerem. Dokonce zná jeho jméno, veřejně ho však uvést nechce. Obává se, že by tím celé záležitosti přisoudil větší význam, než jaký ve skutečnosti měla. Sám totiž neví, jak daleko rozhovory dospěly a nakolik byla dohoda blízko podpisu.
Jednu věc ale zdůraznil. Rockstar o spolupráci s japonským studiem vážně uvažoval a GTA: Tokyo mělo reálné místo v jeho tehdejších plánech. To je podstatný rozdíl oproti pouhým fanouškovským spekulacím o pokračování série mimo Spojené státy.
GTA: Tokyo mělo připomínat GTA III, ale se samurajskými meči
Vermeij se k projektu vyjadřoval už dříve. V zářijovém rozhovoru pro Thunderpick například vysvětlil, že iniciativa vycházela především z newyorské kanceláře Rockstaru. Vývojáři z Rockstar North o záměru věděli, ale s japonským partnerem přímo nepracovali.
Představa byla poměrně konkrétní. GTA: Tokyo mělo stavět na herních základech Grand Theft Auto III, tedy na otevřeném městě, automobilových honičkách a kriminálním prostředí. Japonské studio by získalo technologii Rockstaru a využilo ji pro vlastní zpracování tamního prostředí.
Zajímavým prvkem měly být také samurajské meče. Ty podle Vermeije patřily k plánovaným odlišnostem. Nešlo ovšem o historické dobrodružství ze středověkého Japonska. Hra se měla odehrávat v moderní nebo přibližně současné době.
Podobný model spolupráce Rockstar využil při vývoji hry Bully. Tehdejší studio Rockstar Vancouver převzalo technologické základy a vytvořilo na nich vlastní titul. Tokijská odbočka
GTA měla vznikat obdobným způsobem.
Projekt však podle Vermeijova dřívějšího vyjádření nikdy nedospěl do produkční fáze a smlouvy s japonským partnerem nebyly podepsány. Z dostupných informací tedy nelze tvrdit, že už existovala hratelná verze nebo že Rockstar dokončoval konkrétní mise.
Záměr přesto zanechal stopu v oficiálních dokumentech. Vydavatel Take-Two Interactive podal 21. prosince 2003 přihlášku ochranné známky Grand Theft Auto: Tokyo. Americký patentový a známkový úřad ji zveřejnil v lednu 2005. V červnu 2008 bylo známkové řízení ukončeno, protože nebylo předloženo požadované prohlášení o užívání značky. Samotná přihláška samozřejmě nedokazuje, že se hra skutečně vyvíjela, potvrzuje ale, že společnost s názvem obchodně počítala.
Proč Rockstar nakonec zůstal v Americe
Tokio nebylo jediným zahraničním městem, které vývojáři zvažovali. Vermeij připomněl také Moskvu, Istanbul, Rio de Janeiro, Londýn nebo Paříž. Ze všech těchto možností se však právě japonská metropole dostala podle jeho vzpomínek nejdále.
Jedním z důvodů zájmu o Japonsko byl tamní trh. Grand Theft Auto sice slavilo výrazné úspěchy v Severní Americe a Evropě, v Japonsku ale jeho prodeje nedosahovaly stejného významu. Zapojení místního studia mohlo pomoci vytvořit hru, která by lépe vystihovala japonskou kulturu a oslovila tamní hráče.
Právě kulturní odlišnosti jsou přitom jedním z největších problémů podobného projektu.
GTA není jen hra o krádežích automobilů. Jeho identitu tvoří také satira, americká popkultura, přehnané postavy a společenské stereotypy. Liberty City, Vice City nebo Los Santos fungují mimo jiné proto, že hráči jejich skutečné předobrazy znají z filmů, hudby a televize.
Podobný argument předložil také spoluzakladatel Rockstaru Dan Houser. V rozhovoru s Lexem Fridmanem vysvětlil, že série je natolik propojená s americkou kulturou, že by její přesunutí do jiné země mohlo změnit samotný charakter Grand Theft Auto.
Rockstar přitom už zahraniční prostředí vyzkoušel. V roce 1999 vydal rozšíření GTA: London 1969 pro původní díl série. Od pozdějších velkých trojrozměrných pokračování se však výrazně lišilo.
S růstem rozpočtů a délky vývoje navíc začalo být experimentování s neobvyklými lokalitami stále riskantnější. Vermeij se proto domnívá, že Rockstar bude i nadále upřednostňovat známá americká města.
Připravované Grand Theft Auto VI tento přístup potvrzuje. Hráče 19. listopadu 2026 zavede zpět do Vice City a okolního státu Leonida. Místo samurajských mečů a ulic Tokia tak opět dostanou americké prostředí, tentokrát inspirované Floridou.
Kdo byl tajemným japonským partnerem Rockstaru, zůstává nezodpovězenou otázkou. Vermeij jeho jméno zná, ale odmítá jej zveřejnit. Dokud se neobjeví další dobové dokumenty nebo svědectví, nelze s jistotou říct, jak blízko bylo GTA: Tokyo skutečné realizaci.
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