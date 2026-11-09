Pecky, který v listopadu opustí Netflix: Vyšehrad, oscarový DiCaprio i nejnovější Pán prstenů

Ani měsíc listopad se na Netflixu neobejde bez rozloučení s řadou známých filmových titulů a hitů. I tentokrát přijde streamovací platforma o řadu divácky vděčných titulů, které máte aktuálně poslední šanci zhlédnout.
Do 13. listopadu si můžete na Netflixu pustit anime ze světa J. R. R. Tolkiena. Polozapomenutý snímek nabídne fanouškům události, jež se odehrály v Rohanu 200 let před Hobitem. Neohrožený král Helm Kladivo a jeho rodina v čele se statečnou dcerou Hérou se ocitnou pod útokem pomstychtivého válečníka Wulfa a jeho armády. Helm a zbytek přeživších se usídlí v pevnosti Hláska, kde se snaží přežít Wulfovo obléhání. Toto místo po nadcházejících událostech ponese název Helmův žleb.
Do 13. listopadu se můžete podívat na Burtonův návrat ke kořenům. Osobitý filmař se po 36 letech vrátil k jednomu ze svých nejkultovnějších počinů a pomocí své typické estetiky a atmosféry se ukázal ve své standardní hravé formě. Opět se tak setkáváme s rodinou Deetzových, která se schází ve známém sídle kvůli tragické události. Lydia (Winona Ryder) je televizní spiritualistkou a snaží se napravit vztahy se svou dospívající dcerou Astrid (Jenna Ortega). Jejího návratu do starého domu chce využít starý známý bio-exorcista Beetlejuice (Michael Keaton), jenž si na ni pořád myslí. Kvůli nečekaným problémům ho navíc známá hrdinka musí požádat o pomoc.
Hollywoodská hvězda Will Smith se s Netflixem rozloučí 20. listopadu v populární sci-fi Já, legenda, kterou dokázal celou utáhnout pouze na svých bedrech. Ve snímku si zahrál vědce, jenž jako jediný v New Yorku přežil šíření nebezpečného viru, který dělá z lidí krvelačná monstra. On je ovšem imunní a možná je i jediným přeživším na celém světě. Ze všech sil se tedy snaží najít protilék a nákazu zvrátit.
Ambiciózní sci-fi režiséra Parazita nás zavede do daleké budoucnosti. Zde se prosťáček Mickey Barney (Robert Pattinson) přihlásí na vesmírnou misi, která míří kolonizovat neznámou planetu, jako „postradatelný“. To znamená, že jeho tělo je naklonováno, jeho myšlenky zálohovány a po každém úmrtí je vytisknut nový Mickey. Hrdina je posílán na ty nejnebezpečnější mise či pokusy, při nichž ho vždy čeká bolestivá smrt. Situace se ale zkomplikuje, když Mickey s pořadovým číslem 17 neumře a na palubě se začnou pohybovat dvě verze hlavního hrdiny. Sci-fi a politickou satiru v jednom na Netflixu zhlédnete do 22. listopadu.
Toma Cruise
v nezvykle záporné roli si můžete vychutnat ve špičkovém thrilleru Michaela Manna
. Coby nájemný zabiják bude totiž terorizovat nebohého Maxe s tváří Jamieho Foxxe
, jehož si za štědrou odměnu najme, aby mu dělal po celou noc řidiče. Když ovšem Max zjistí, že jeho pasažér na jednotlivých zastávkách zabíjí lidi, situace se logicky trochu zkomplikuje. Film najdete na Netflixu do 22. listopadu.
Zbystřit by měli ale také všichni fanoušci a fanynky legendárních Gilmorových děvčat. Pouze do 24. listopadu zde totiž bude k dispozici speciální netflixovská minisérie Gilmorova děvčata: Rok v životě, jež je přímým pokračováním slavného seriálu, jemuž se snažila dát důstojnou a emotivní tečku. Po letech se tak znovu vracíme do Stars Hollow a do života upovídané Lorelai, jež prožívá partnerskou krizi s Lukem, a její dcery Rory, která neví, co si počít s pracovním i soukromým životem.
Na své si ale přijdou také příznivci absolutní filmové klasiky. Do 27. listopadu si můžete na Netflixu připomenout jeden z největších hereckých koncertů legendárního Marlona Branda. Ten v dramatu V přístavu exceluje coby bývalý boxer Terry, jenž místo hvězdné kariéry dře v docích obávaného předáka, jehož byznys ovšem není dvakrát legální. Když ovšem Terry nechtěně zapříčiní smrt jednoho z dělníků a následně zde zemře i jeho bratr, rozhodne se hlavní hrdina proti předákovu kriminálnímu impériu zakročit.
Do konce měsíce můžete na platformě dohnat oscarovou roli Leonarda DiCapria, který funí a slintá jak o život v dobovém survival thrilleru REVENANT. Drsná podívaná zavede do Ameriky 19. století, kde sledujeme příběh lovce Hugha Glasse. Muž je vydán napospas smrti poté, co jej napadne smrtící grizzly. Hrdina ovšem uteče hrobníkovi z lopaty a hodlá se pomstít. Předtím ale musí přežít cestu nemilosrdnou divočinou a překonat svá děsivá zranění.
30. listopadu se s českými diváky rozloučí také fotbalový potížista Lavi v podobě svého prvního celovečeráku, jenž se v kinech změnil v absolutní megahit. Ani v celovečerní stopáži se fotbalový uragán samozřejmě vůbec nezměnil a v podání ze řetězu utrženého Jakuba Štáfka zůstává i nadále magnetem na hlášky a bizarní situace. Možná se ale bude muset změnit – zjistí totiž, že má syna.
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Zdroj: Kinobox, Netflix