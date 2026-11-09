Ocel dostala ochranný kabát z azbestu. Později bylo potřeba změnit látku

Azbest měl v budovách i roli ochránce. Přidával se do nástřiků, které zvyšovaly požární odolnost ocelových konstrukcí a kabelů. Patřil k nim starší Pyrotherm, jehož složení se přibližně v polovině 80. let změnilo. Podobná vrstva tak dnes může skrývat rozdílné materiály.
Protipožární ochrana měla bránit škodám, sama však mohla do stavby přinést zdravotně nebezpečnou surovinu. Právě v tom je rozpor azbestových nástřiků. Jejich ochranná funkce byla skutečná, stejně jako rizika azbestu. Obojí patří do stejného příběhu, který se nedá odbýt větou o dobrých či špatných starých časech.
Ochranný kabát pro ocel a kabely
Azbest označuje skupinu přírodních vláknitých minerálů. Pro průmysl byla lákavá jejich pevnost a odolnost vůči teplu, jak připomíná
Světová zdravotnická organizace. Ve stavebnictví se uplatnily také v ochranných vrstvách. Nástřik přitom nebyl obyčejná barva pro hezčí povrch, ale součást požárního řešení konstrukce.
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Podle
technické pomůcky ČKAIT se azbestové nástřiky používaly ke zvýšení požární odolnosti kabelů, ocelových konstrukcí a někdy i betonu s výztuží blízko povrchu. Nešlo tedy jen o známou střešní krytinu. Jinou kapitolu dobových stavebních materiálů představují panely domů OKAL a jejich chování při požáru. Pyrotherm změnil složení, podobný vzhled zůstal
Konkrétním tuzemským příkladem byla stříkaná omítka Pyrotherm.
ČKAIT ji popisuje jako nástřik s azbestovými vlákny pro ochranu ocelových konstrukcí a kabelů. Přibližně v polovině 80. let podle této pomůcky azbest nahradila vlákna celulózová, někdy i skleněná. Jde o orientační období změny, nikoli datum, podle něhož lze bezpečně roztřídit všechny budovy.
Podobnost starších a novějších vrstev dnes komplikuje průzkumy.
ČKAIT upozorňuje, že obsah azbestu určí laboratorní analýza. Nástřiky navíc mohou zakrývat pozdější obklady a některé dodatečné úpravy nejsou zachyceny v dokumentaci. Pohled na povrch ani samotný obchodní název proto nenahradí odborné posouzení konkrétního materiálu.
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Azbest přitom nebyl pro požární ochranu nenahraditelný.
Výukový materiál ČVUT o omítkách a nástřicích vysvětluje, že se původní představa o nezastupitelnosti azbestových vláken ukázala jako mylná. Protipožární nástřiky mohly pokračovat i bez nich. Změna složení Pyrothermu je tak srozumitelnou připomínkou, že stejný účel nemusí znamenat stejnou recepturu. Britský pracovní prostor z roku 2010 byl připraven k odstranění azbestového nástřiku z nosníků. Zásahy do takových vrstev patří odborníkům. Fevs101 / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Rozhodují vlákna ve vzduchu a stav materiálu
WHO řadí všechny formy azbestu včetně chrysotilu mezi látky způsobující rakovinu u lidí. Státní zdravotní ústav spojuje vdechování azbestových vláken s rakovinou plic, mezoteliomem a azbestózou, tedy vazivovou přestavbou plic. Upozorňuje také na uvolňování vláken při údržbě a demolici staveb.
Není ale jedno, v čem jsou vlákna uložena. V azbestocementu je váže cementová hmota. Snadno rozrušitelné nástřiky či izolace mohou při narušení uvolňovat více vláken.
Britský úřad HSE rozlišuje právě tyto materiály. Pevné vázání však neznamená, že lze starou desku bez rizika lámat nebo řezat.
Samotný údaj, že v budově je azbest, tedy ještě nepopisuje skutečnou expozici jejích uživatelů. Podle
HSE záleží na uvolňování vláken do vzduchu, stavu materiálu a možnosti jeho poškození. Zachovalé a chráněné materiály mohou po odborném vyhodnocení zůstat na místě pod dohledem. Drolivý nástřik vyžaduje jiné posouzení než neporušený pevný výrobek. Azbestocementová krytina váže vlákna v cementové hmotě. Stejné slovo azbest proto neznamená stejné uvolňování vláken jako u snadno rozrušitelných nástřiků; ilustrační snímek z Indie. Biswarup Ganguly / Wikimedia / CC BY 3.0 / zmenšeno
Před rekonstrukcí proto dává smysl dohledat dokumentaci a zadat odborný průzkum. Při nečekaném nálezu podezřelé vrstvy
HSE doporučuje práce zastavit a situaci vyhodnotit. Nástřik doma neodškrabujte ani neodebírejte vzorek svépomocí. O tom, co ve stavbě zůstalo a jak s tím naložit, má rozhodnout odborník, nikoli podobnost s fotografií na internetu.
Fotografické podklady: „UK Asbestos Removal Enclosure“ (Fevs101) a „Corrugated Asbestos Sheet Roofing - Howrah 2011-07-10 00392“ (Biswarup Ganguly). Zdroje a licence jsou uvedeny u příslušných fotografií. Snímky jsou použity bez ořezu.
Zdroje fotografií Chrysotil ve vzorku horniny: Nessa Eull / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Oddělený prostor pro sanaci azbestového nástřiku: Fevs101 / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Vlnitá azbestocementová krytina v Indii: Biswarup Ganguly / Wikimedia / CC BY 3.0 / zmenšeno