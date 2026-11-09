Pozemek za miliony a dům na hypotéku. David Gránský ukázal vilu u Prahy, kde bydlí pár metrů od maminky

Když v únoru 2018 oznámil, že má pozemek a začíná stavět, bylo mu šestadvacet. Žádný zděděný majetek, žádná hotovost navíc. „Nemám zas tolik peněz, abych mohl koupit pozemek a postavit barák. Máme hypotéku,“ řekl tehdy otevřeně pro Super. V prosinci 2019 už s manželkou Nikolou slavili první Vánoce ve vlastním. Celý příběh domu přitom není o okázalém luxusu, je o tom, jak mladá známá tvář poskládala hypotéku téměř na limitu, televizní příjmy a mezigenerační zázemí v jedné z nejdražších obcí za Prahou.
Rohový pozemek v Černém Volu za 4 588 korun za metr
Gránský si vybral rohový pozemek o rozloze 801 metrů čtverečních v části Černý Vůl, která spadá pod obec Statenice v okrese Praha-západ. Podle dřívějších informací týdeníku Rytmus života, jak je tehdy citoval Expres, zaplatil 3 675 000 korun. V přepočtu to vychází na přibližně 4 588 korun za metr čtvereční.
Pro srovnání: průměrná cena stavebních pozemků v okrese Praha-západ se v letech 2017–2019 podle dat ČSÚ pohybovala kolem 1 952 korun za metr čtvereční, přičemž i 95. percentil dosahoval jen 3 640 korun. Gránského pozemek byl tedy výrazně nad průměrem. Proč právě tady? Odpověď dal už v rozhovoru pro obecní zpravodaj Statenic v roce 2014: klid, prostor a Praha za deset patnáct minut autem. A ještě jeden důvod, kupovaný pozemek sousedil s domem jeho matky.
Hypotéka 3,3 milionu: vysoko, ale ještě v limitu
Z veřejně dostupných údajů vyplývá, že si Gránský vzal hypoteční úvěr ve výši 3,3 milionu korun se splatností do roku 2068. Zbytek pokryl rezervačním poplatkem a hotovostí. Poměr úvěru k hodnotě nemovitosti tak vycházel na přibližně 89,8 procenta, těsně pod tehdejším limitem ČNB, která držela hranici LTV na 90 procentech.
Průměrná nová hypotéka v roce 2019 přitom podle Hypoindexu činila asi 2,35 milionu korun. Gránského úvěr byl tedy nadprůměrný, ale v kontextu dražší lokality u Prahy ne výjimečný. Sám herec přiznal, že bez televizních projektů, které označil za svůj „velký příjem“, by stavěl skromnější dům. Jen z divadla by to nešlo.
Celkovou cenu stavby včetně interiéru a zahrady pár nikdy nezveřejnil. Veřejně ověřitelná zůstává jen cena pozemku.
Od základů k prvním Vánocům za 22 měsíců
Časová osa stavby je překvapivě kompaktní. Únor 2018: veřejné oznámení, že mají pozemek a plánují. Léto 2019: dům je téměř hotový. Prosinec 2019: manželé se stěhují a po čtrnácti dnech v novém slaví Vánoce.
Jenže „hotový dům“ neznamená hotové bydlení. Ještě v roce 2021 Nikola Gránská říkala, že teprve staví plot, „aby to byl opravdový domov“. Zahrada, okolí domu a venkovní úpravy se táhly až do roku 2022. Konkrétní stavební komplikace nebo dramatické zdražení se z veřejných zdrojů dohledat nepodařilo, ale finanční tlak Gránský nikdy nezastíral.
Břidlice, zelený samet a pokoj, který byl posilovna
Dům samotný je moderní patrová novostavba s bílou fasádou a velkými francouzskými okny. Uvnitř dominuje otevřený obývací prostor propojený s jídelnou a kuchyní. Barevnost drží zemité tóny: šedá, béžová, zelený samet na nábytku a výrazná břidlicová stěna kolem televizoru. Z obýváku se vychází přímo na zahradu.
Gránský dům od začátku projektoval se dvěma dětskými pokoji. Jenže než přišly děti, sloužil jeden jako posilovna a druhý jako sklad. V roce 2022, po narození syna Matea, se z jedné místnosti stala plnohodnotná dětská ložnice. Na konci roku 2025 přibyl druhý syn Benjamin, a dnes je rodina čtyřčlenná.
Ve srovnání s bydlením jiných herců podobné generace vyniká Gránského volba hlavně typem: vlastní novostavba na vlastním pozemku u Prahy. Berenika Kohoutová veřejně ukazovala mezigenerační bydlení u rodičů partnera v Černošicích, Martin Hlubocký v roce 2026 představil dvoupokojový byt na Smíchově. Gránský zvolil suburbánní rodinný dům, a k tomu rodiče přes plot.
Proč zrovna vedle maminky
„Moji rodiče bydlí hned vedle nás,“ potvrdil Gránský v rozhovoru pro Novinky, který neunikl pozornosti naší Redacke VIPŽivot. Manželčini rodiče žijí nedaleko. Nejde o náhodu ani o sentimentální rozhodnutí, je to praktický model, který se v české suburbii opakuje čím dál častěji: mladá rodina staví na pozemku vedle rodičů, kteří pomáhají s dětmi, a výměnou za to zůstává komunita pohromadě.
Gránský o tom mluvil bez rozpaků. Statenice pro něj znamenají místo, kde vyrostl, kde zná sousedy a kde má zázemí, které by v Praze za stejné peníze nedostal. Dům není okázalé sídlo celebrit s bazénem a wellness. Je to moderní rodinná novostavba vyšší střední třídy, postavená na hypotéku, televizní honoráře a blízkost rodiny.
Čtyřčlenná rodina, splácený úvěr do roku 2068 a rodiče za plotem. V tom je celý příběh Gránského vily, ne v mramoru, ale v modelu, který dává smysl.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová