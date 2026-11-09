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TV sledovanost: Hec je seriálovým hitem. Propadák Primy našel nové dno

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Uplynulý týden zabodovala v televizi česká filmová premiéra, nadále se ale daří také temné detektivce Hec či nestárnoucí Kriminálce Anděl. Primě naopak s jejich novinkou moc do smíchu není.
TV sledovanost: Hec je seriálovým hitem. Propadák Primy našel nové dno

TV sledovanost: Hec je seriálovým hitem. Propadák Primy našel nové dno

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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