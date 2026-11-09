TV sledovanost: Hec je seriálovým hitem. Propadák Primy našel nové dno

Uplynulý týden zabodovala v televizi česká filmová premiéra, nadále se ale daří také temné detektivce Hec či nestárnoucí Kriminálce Anděl. Primě naopak s jejich novinkou moc do smíchu není.
Zdá se, že tvůrci seriálu Hec se nejspíš mohou už konečně vzdát obav o velkém odlivu diváků. Pomalu plynoucí detektivka sice opět ve sledovanosti mírně klesla, stále je však v neděli jasnou jedničkou a 841 tisíc diváků nelze vnímat jinak než jako jasný úspěch. Temná detektivka s Hřebíčkovou si už evidentně vytvořila stabilní základnu zvědavců, kteří jsou napjatí z toho, jak tento případ dopadne. Konkurenční Případy mimořádné Marty ale Hec přece jen začínají dotahovat a sbírají odpadlíky, kteří už nad novinkou ČT zlomili hůl. 818 tisíc diváků pro nováckou stálici pak slibuje, že nás následující neděle nejspíš čeká souboj dvou seriálových hitů.
V sobotu to naopak na žádný napínavý souboj ještě dlouho nevypadá. StarDance znovu bere suverénně vedení s takřka 1,5 miliony diváků a Prima dovršuje svůj sobotní kolaps s neúspěšnou kriminálkou Lovci lebek. Nová detektivka stále ztrácí diváky ve velkém a kvůli absolutnímu diváckému nezájmu už těsně nepřekonala hranici 200 tisíc sledujících. 199 tisíc diváků pro nový seriál v hlavním vysílacím čase je opravdu tristní výsledek, který se už nedá omlouvat ani nasazením proti tutovce StarDance. Lovci lebek se stali až pátým nejsledovanějším pořadem večera a mizí do televizního zapomnění.
Páteční vysílání ovládla nová česká romantika Na horách, a i když o sledovanosti filmů často nepíšeme, zde musíme udělat výjimku. Nova se totiž podzimní pátky soustředí většinou na premiéry nových českých filmů a právě Na horách je z nich tou zdaleka nejúspěšnější. Zatímco rodinný Cukrkandl či hvězdnou komedii Jak se nám to mohlo stát!? vidělo v uplynulých týdnech přes 600 tisíc diváků, Na horách si zapnulo 838 tisíc zvědavců. Jedná se tak o jednoznačný filmový úspěch, který naprosto strčil do kapsy i Všechnopárty s 492 tisíci diváky i Farmu Vojty Kotka s 413 tisíci fanoušky.
Na čelo středečního večera se konečně vyšplhala nová řada SuperStar. Návrat pěvecké show dosud působil poměrně nenápadným dojmem, zaostával za očekáváním a nestačil na druhou řadu kriminálky Pod hladinou. V některých týdnech dokonce show klesla pod hranici půl milionu diváků. Jenže seriálová konkurence skončila a SuperStar navíc začínala vysílat živé semifinálové a finálové přenosy. Populární soutěž díky tomu nabrala druhý dech a nalákala zřejmě i nové zájemce. 574 tisíc diváků navíc slibuje, že by se sledovanost směrem k velkému finále, které proběhne 9. prosince v O2 areně, mohla ještě výrazněji zvyšovat.
Nejsledovanější seriál týdne si Nova připisuje pořád v pondělí. Kriminálka Anděl tentokrát dokonce překonala milionovou hranici a s 1,03 milionu fanoušků aktuálně nemá konkurenci. Druhé místo pondělního žebříčku navíc bere repríza Specialistů s 734 tisíci diváky a všichni rivalové koukají na Novu z úctyhodné dálky. Tomu se říká čistá televizní práce.
Koukali jste na první díl seriálu Hec? Nezapomeňte u nás seriál ohodnotit. Pokud hledáte zajímavé filmové tipy, naleznete je v našem TV programu.
Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox