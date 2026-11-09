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Práci hledalo v říjnu 17 421 osob v Plzeňském kraji. Volných míst bylo 7450

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Celkem 17 421 osob v Plzeňském kraji hledalo v říjnu zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce. To je o 247 více než v předchozím měsíci. Podíl nezaměstnaných osob v regionu zůstal na stejné hodnotě 4,1 procenta a je čtvrtý nejnižší v ČR. Počet volných pracovních míst se v říjnu snížil na 7450.
Práci hledalo v říjnu 17 421 osob v Plzeňském kraji. Volných míst bylo 7450

Práci hledalo v říjnu 17 421 osob v Plzeňském kraji. Volných míst bylo 7450

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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