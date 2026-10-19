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V Praze 4 bude dál vládnout koalice Spolu a ANO, vyjednávání bylo rychlé

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Koalici v Praze 4 vytvořily stejně jako v minulém volebním období Spolu (ODS, TOP 09) a ANO. Lídři obou uskupení Ondřej Kubín (ODS) a Jan Hušbauer (ANO) podepsali koaliční smlouvu. Starostou bude i další čtyři roky Kubín. V 45členném zastupitelstvu bude mít většinu 24 hlasů.
V Praze 4 bude dál vládnout koalice Spolu a ANO, vyjednávání bylo rychlé

V Praze 4 bude dál vládnout koalice Spolu a ANO, vyjednávání bylo rychlé

Zdroj: Praha 4
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 10:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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