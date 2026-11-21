Na jevišti s ním v inscenaci Rendez-vous účinkuje jeho matka Victoria Thierrée-Chaplinová, dcera Charlieho Chaplina, otec Jean-Baptiste Thierrée, který je průkopníkem nového cirkusu, a sestra Aurélia. První české vystoupení rodiny v rámci La Compagnie du Hanneton označili pořadatelé za mimořádnou mezinárodní událost sezony. Informovala o tom za Jatka 78 Lucie Pavlásková.
Inscenaci dramaturg scény Vít Novák označil za ohňostroj snových okamžiků na pomezí cirkusu, fyzického divadla a varieté. Na programu scény jsou tři uvedení, a to 15., 17. a 18. února.
James Thierrée řekl, že tvůrci by mohli dlouho rozebírat divadelní dědictví, rodovou linii, děti vyrostlé na jevišti nebo umělce, kteří v 70. letech stvořili zcela nový druh cirkusu. „Ale neuděláme to. Necháme na vás, abyste zapojili fantazii a snili, nebo to všechno hodili za hlavu, a mohli se tak s námi mnohem svobodněji toulat samotným srdcem tohoto magického setkání,“ uvedl v anotaci k Rendez-vous.
Cirk la Putyka uvede 7. prosince v premiéře vlastní představení FoolMoon v režii Maksima Komara. Označil ji za novocirkusový kabaret na hraně snové křehkosti a nespoutané energie ve světě politém svitem bláznivého úplňku. Reprízy jsou na programu do konce letošního roku, poté od dubna.
Premiéra inscenace To všechno z lásky kolektivu DoubleSalt se v Jatkách 78 uskuteční 12. ledna. Jedná se o první autorský projekt akrobata Matyáše Ramby a tanečnice Michaely Kadlčíkové. Kolektiv umělců DoubleSalt se pohybuje na pomezí současného tance, akrobacie a fyzického divadla.
V inscenaci Odeur du Théâtre Cirku La Putyka účinkuje jeho principál Rostislav Novák mladší a osobnost souboru Jiří Kohout. Ve vlastním představení ztvární role dvou stárnoucích klaunů. Premiéra je na programu scény v Pražské tržnici 23. února.
Taneční soubor Dekkadancers v inscenaci Millenials bude zkoumat lidskou touhu po štěstí, výjimečnosti a blízkosti. Podílely se na ní dvě současné taneční světové hvězdy, americká tanečnice Lea Vedová a španělský choreograf Marcos Morau se svým souborem La Veronal. Premiéru mají 27. února.
Jatka 78 se rovněž podle Pavláskové už připravují na událost sezony 2027/2028. Bude jí inscenace Pinokio, jíž s Cirkem La Putyka vytváří světový choreograf a režisér Akram Khan. Dvě premiéry se uskuteční 20. a 21. října 2027.