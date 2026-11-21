Podvodník se vydával za dceru. Žena z Prahy přišla o téměř 45 tisíc korun
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Podvodník se vydával za dceru. Žena z Prahy přišla o téměř 45 tisíc korunZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 21.11.2026 09:00
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