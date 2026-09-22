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V Brně začíná topná sezona. Teplárny dnes spouštějí vytápění domácností

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Brňané si letos poprvé zatopí o něco dříve než loni. Teplárny Brno dnes zahajují topnou sezonu, radiátory se tak začnou rozehřívat v domácnostech, firmách i institucích. Rozhodl o tom výrazný pokles teplot a předpověď na další dny
V Brně začíná topná sezona. Teplárny dnes spouštějí vytápění domácností

V Brně začíná topná sezona. Teplárny dnes spouštějí vytápění domácností

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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