V Brně začíná topná sezona. Teplárny dnes spouštějí vytápění domácnostíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Brně začíná topná sezona. Teplárny dnes spouštějí vytápění domácností
Strážnice brněnské městské policie v neděli mimo službu pomohla zabránit možnému neštěstí. Při jízdě autem...
Bobři pomáhají zadržovat vodu v krajině a přispívají tak k boji se suchem. V CHKO Soutok na jihu Moravy...
Několik stovek věřících v neděli zaplnilo kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné. Chrám, který...
Kometa si před více než sedmi tisíci fanoušky připsala první výhru sezony. Brňané proti Hradci Králové...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →