Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Místo kabátů jen plavky a trenýrky. Brněnská Nahá míle rozehřála sychravé ulice

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Chladné podzimní počasí a teplé bundy kolemjdoucích ostře kontrastovaly s davem běžců, kteří v Brně běželi jen ve spodním prádle či plavkách. Centrem se prohnala Nahá míle pod taktovkou komunity Game of Life, a postarala se tak o pozdvižení, na které kolemjdoucí jen tak nezapomenou.
Místo kabátů jen plavky a trenýrky. Brněnská Nahá míle rozehřála sychravé ulice

Místo kabátů jen plavky a trenýrky. Brněnská Nahá míle rozehřála sychravé ulice

Zdroj: Kateřina Pospěchová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Tady je Krakonošovo, ne Babišovo. Studenti v Brně svolali další protest za média
Tady je Krakonošovo, ne Babišovo. Studenti v Brně svolali další protest za média
Brnem se šíří poplašná zpráva o taxikáři, který chtěl prodat mladou ženu ukrajinské mafii
Brnem se šíří poplašná zpráva o taxikáři, který chtěl prodat mladou ženu ukrajinské mafii

Mezi Brňany se šíří nepodložená zpráva o údajném taxikáři, který si má vybírat mladé ženy a pokoušet se o...

Soud v Brně rozsekl kauzu knih zpochybňujících holokaust. Padly podmínky i pokuty
Soud v Brně rozsekl kauzu knih zpochybňujících holokaust. Padly podmínky i pokuty

Za vydávání knih zpochybňujících holokaust potrestal brněnský městský soud tři obžalované podmíněnými...

Vaňková se loučí s funkcí primátorky. Mrzí ji, že Brno nebude mít lanovku
Vaňková se loučí s funkcí primátorky. Mrzí ji, že Brno nebude mít lanovku

I když se někdy ukázalo, že se mohlo jít jinou cestou, za všemi rozhodnutími si bývalá brněnská primátorka...

Zásah na namrzlé D1 očima hasičů. Zveřejnili záběry, ze kterých mrazí
Zásah na namrzlé D1 očima hasičů. Zveřejnili záběry, ze kterých mrazí

Zasahovat u dopravních nehod na namrzlé dálnici není nebezpečné jen pro řidiče. Své o tom vědí také hasiči...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.