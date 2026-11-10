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Brnem se šíří poplašná zpráva o taxikáři, který chtěl prodat mladou ženu ukrajinské mafii

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Dennívýzva
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Mezi Brňany se šíří nepodložená zpráva o údajném taxikáři, který si má vybírat mladé ženy a pokoušet se o jejich únos. Policie však žádný podobný případ neeviduje, naopak prošetřuje zdroj informace a jeho důvěryhodnost. Incident nebyl nahlášen ani samotnému Boltu.
Brnem se šíří poplašná zpráva o taxikáři, který chtěl prodat mladou ženu ukrajinské mafii

Brnem se šíří poplašná zpráva o taxikáři, který chtěl prodat mladou ženu ukrajinské mafii

Zdroj: Bolt
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 13:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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