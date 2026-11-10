Brnem se šíří poplašná zpráva o taxikáři, který chtěl prodat mladou ženu ukrajinské mafii

Mezi obyvateli Brna se na sociálních sítích i v soukromých konverzacích šíří nepodložená varovná zpráva ohledně nebezpečného chování řidiče jedné z přepravních společností. Text varuje před údajným partnerským řidičem platformy Bolt, který má podle anonymního svědectví vyhledávat mladé ženy a během jízd se k nim chovat nevhodně, případně se je pokoušet unést.
Podle popisovaného případu měla jedna z cestujících zaslechnout řidiče hovořit rusky o tom, že za ni někdo zaplatí osm tisíc korun. Následně se ji šofér měl pokusit ve vozidle zamknout, žena však údajně dokázala utéct na křižovatce.
Zpráva zároveň tvrdí, že dotyčný řidič využívá falešný profil a že podobných účtů může být na platformě více.
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Byli na policejní služebně a tam jim řekli, že to ví, že tímto způsobem rozjíždí ukrajinská mafie obchod s bílým masem a oni s tím nedokážou nic dělat,” stojí v anonymním svědectví.
Konverzace se velmi rychle začala šířit digitálním prostorem. Mladé ženy jsou nabádány k opatrnosti a volbě jiných způsobů přepravy. Jelikož jde s největší pravděpodobností o poplašnou zprávu, redakce kontaktovala jak jihomoravské policisty, tak platformu Bolt.
K policistům se případ nedostal
Policisté v současné době žádný obdobný případ neprověřují. „
Nikdo se na nás ani s ničím podobným neobrátil. Zaznamenali jsme šíření této zprávy ve virtuálním prostoru,” uvedl pro redakci Drbny policejní mluvčí Pavel Šváb s tím, že v současné době prověřují, zda se šířením této informace někdo nemohl dopustit protiprávního jednání. Incident nikdo nenahlásil ani platformě
Anonymní svědectví obviňuje Bolt mimo jiné z toho, že se incidentem nezabývá a neblokuje údajné falešné profily.
„Na základě dosavadního prověření nemáme žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že k popisovanému incidentu došlo. Naše zákaznická podpora ani bezpečnostní tým neevidují hlášení, které by odpovídalo popisu v šířících se zprávách, a Policie ČR nás v této věci nekontaktovala. Samotné zprávy přitom neuvádějí konkrétní datum, místo ani jiné údaje, které by bylo možné ověřit," uvedl mluvčí společnosti Bolt Jan Huk s tím, že situaci pracovníci dále monitorují. Pokud by se dostali ke konkrétním informacím, okamžitě je předají policistům. Tvrzení o pravých profilech se nezakládá na pravdě, říká mluvčí Boltu
Ani tvrzení o falešných profilech, které nejde rozpoznat, se podle mluvčího nezakládá na pravdě. „K
aždý řidič musí před první jízdou doložit doklad totožnosti, řidičský průkaz, výpis z rejstříku trestů a oprávnění řidiče taxislužby a jeho vozidlo musí být zapsané v evidenci vozidel taxislužby. Doklady ověřujeme ještě před aktivací účtu. Svou totožnost pak řidič musí opakovaně potvrzovat pomocí selfie, které systém porovnává s fotografií v profilu, takže účet nemůže používat nikdo jiný," popsal Huk dané bezpečnostní mechanismy.
Každé hlášení týkající se bezpečnosti dále řeší specializovaný bezpečnostní tým, který funguje nepřetržitě.
„V případě závažného podezření, jako je sexuální obtěžování, vyhrožování nebo pokus o únos, účet řidiče okamžitě pozastavíme do vyjasnění situace, zajistíme podklady k jízdě a plně spolupracujeme s Policií ČR. Pokud se podezření potvrdí, řidič na platformě trvale končí," potvrdil redakci Drbny Huk.
Pokud se cestující během jízdy cítí ohrožen, měl by okamžitě volat linku 112, ideálně přes nouzové tlačítko v aplikaci, a incident následně nahlásit. „
Bezpečnost cestujících i řidičů je pro nás absolutní prioritou. Zároveň apelujeme na veřejnost, aby nesdílela neověřené zprávy, které zbytečně šíří strach a poškozují dobré jméno tisíců poctivých partnerských řidičů," zakončil Huk. Jak společnost prověřuje své řidiče?
Redakce Drbny dále komunikovala se specialistkou na bezpečnost společnosti Bolt
Soňou. Ta vysvětlila, jak funguje samotná registrace řidičů, jejich kontrola i řešení případných incidentů.
Při registraci musí každý z řidičů předložit sadu dokumentů, jejichž pravost musí ověřit příslušný tým specialistů. Teprve poté je registrace zájemci schválena. Bolt vždy vyžaduje p
latný občanský průkaz (u cizinců cestovní pas, průkaz totožnosti nebo povolení k pobytu), ř idičský průkaz, p růkaz řidiče taxislužby, koncesi, t echnický průkaz od vozidla taxislužby, zelenou kartu a v yplněné čestné prohlášení dopravce. Kromě toho je také řidič povinen předložit výpis z trestního rejstříku. Cestující mohou sdílet polohu nebo přivolat pomoc
„ Naše platforma v případě, že během jízdy dojde k jakýmkoli potížím nebo čemukoli, co by mohlo potenciálně ohrozit bezpečí zákazníků nebo řidičů, silně doporučuje kontaktovat podporu a případně policii České republiky," uvedla specialistka s tím, že aplikace má také různé bezpečnostní funkce.
Pro zákazníky je to konkrétně sdílení polohy přátelům nebo rodině pomocí odkazu, tlačítko Pomoc v nouzi, kterým mohou kontaktovat tísňovou linku a upozorní tak i náš bezpečnostní tým, nebo možnost nahrávání jízdy. Každé oznámení prověřuje bezpečnostní tým
Pokud cestující podobný incident nahlásí, případ je eskalován k bezpečnostnímu týmu, který si vyslechne nahlašující stranu a následně incident prověří s druhou stranou.
„ Náš bezpečnostní tým se tedy řídí tímto postupem. Každé nahlášení je zcela anonymní a nahlášená strana se nedozví žádné údaje o nahlašovateli, ani údaje o jízdě, které by mohly ohrozit bezpečnost nahlašující strany," ubezpečila specialistka. Následné kroky, které Bolt podnikne, poté závisí na informacích a důkazním materiálu. Na koho se v podobném případě obrátit? „ V případech, kdy došlo k ohrožení bezpečnosti, také doporučujeme nahlašující straně, aby kontaktovala policii. Pro policii jim můžeme poskytnout číslo na naši datovou schránku, kde nás policie může kontaktovat a vyžádat si od nás veškeré potřebné informace o nahlášené straně. Naše platforma policii následně poskytne naši plnou součinnost," napsala specialistka na bezpečnost s tím, že v případě potřeby poskytuje kontakty na bezplatnou národní linku pro emoční podporu či bezplatnou národní linku pro ženy, které se staly oběťmi násilí.