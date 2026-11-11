Méně betonu, více stromů. Náměstkyně Vencovská chce připravit Brno na vlny veder

Méně betonu, více stromů. Náměstkyně Vencovská chce připravit Brno na vlny vederPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Méně betonu, více stromů. Náměstkyně Vencovská chce připravit Brno na vlny vederZdroj: Nicolas Rosier
Článek byl publikován 11.11.2026 08:30
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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