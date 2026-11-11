Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Méně betonu, více stromů. Náměstkyně Vencovská chce připravit Brno na vlny veder

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jako odolnější, připravenější a lépe reagující na vlny veder vidí Brno za čtyři roky nová náměstkyně primátora pro životní prostředí Natálie Vencovská (Zelení). Mnoho menších a prospěšných opatření pro lepší klima jde udělat rychle a i levně.
Méně betonu, více stromů. Náměstkyně Vencovská chce připravit Brno na vlny veder

Méně betonu, více stromů. Náměstkyně Vencovská chce připravit Brno na vlny veder

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 08:30

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Místo kabátů jen plavky a trenýrky. Brněnská Nahá míle rozehřála sychravé ulice
Místo kabátů jen plavky a trenýrky. Brněnská Nahá míle rozehřála sychravé ulice
Tady je Krakonošovo, ne Babišovo. Studenti v Brně svolali další protest za média
Tady je Krakonošovo, ne Babišovo. Studenti v Brně svolali další protest za média

Protesty na podporu veřejnoprávních médií v Brně pokračují. Lidé se tentokrát sešli před Janáčkovým...

Brnem se šíří poplašná zpráva o taxikáři, který chtěl prodat mladou ženu ukrajinské mafii
Brnem se šíří poplašná zpráva o taxikáři, který chtěl prodat mladou ženu ukrajinské mafii

Mezi Brňany se šíří nepodložená zpráva o údajném taxikáři, který si má vybírat mladé ženy a pokoušet se o...

Soud v Brně rozsekl kauzu knih zpochybňujících holokaust. Padly podmínky i pokuty
Soud v Brně rozsekl kauzu knih zpochybňujících holokaust. Padly podmínky i pokuty

Za vydávání knih zpochybňujících holokaust potrestal brněnský městský soud tři obžalované podmíněnými...

Vaňková se loučí s funkcí primátorky. Mrzí ji, že Brno nebude mít lanovku
Vaňková se loučí s funkcí primátorky. Mrzí ji, že Brno nebude mít lanovku

I když se někdy ukázalo, že se mohlo jít jinou cestou, za všemi rozhodnutími si bývalá brněnská primátorka...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.