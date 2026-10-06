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Uživateli krátce po záruce odpadla část chladiče GeForce RTX 4090

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Uživatel Maker_753 zjistil, že během stěhování PC z GeForce RTX 4090 odpadla část chladiče. Situace není moc vážná (oprava je zvládnutá uživatelsky), ale ukazuje, k čemu jsou kartě postranní pasivy…
GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090

Zdroj: Maker_753
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:40

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