Microsoft zahájil další fází vymetání Copilota z Windows 11

O změně stanoviska Microsoftu jsme vás informovali již v březnu a dubnu, kdy již začalo docházet na první změny.
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Microsoft konečně pochopil, že připomínání AI funkcí v každé nativní aplikaci a na každém kroku uživateli příliš radosti neudělá. Zvlášť ne v situaci, kdy si většina uživatelů začala uvědomovat, že to je právě AI boom, co zdražilo paměti, úložiště, grafické karty a vlastně hardware obecně. Aby to uživatelům připomínala každá aplikace a kontextová nabídka, není úplně nutné a nijak to vztah uživatele s takto laděným operačním systémem nezlepší.
Po redukci funkcí v aplikacích se Microsoft zaměřil na kontextové nabídky. Odstraní ve Windows 11 celkem osm akcí Copilota, které se teprve nedávno začaly zavádět. Podle dokumentace Microsoftu jde o akce navázané na OneDrive: shrnutí, vytvoření FAQ, porovnání souborů, kladení dotazů ohledně souborů, vysvětlení a porovnání obrázků a extrakce textu.
Změny v kontextové nabídce (File Explorer) Windows 11 (Windows Latest)
Microsoft tento krok prezentuje jako zjednodušení, omezení počtu vstupních bodů a zvýšení kontroly nad tím, co se po kliknutí pravým tlačítkem zobrazí. Zůstane volba „Ask Copilot”, která zmizí po odinstalování aplikace Copilot, a funkce půjde dál využít přes ikonu Home / Domů v průzkumníku nebo aktivity OneDrive. Proces úprav má začít v polovině listopadu a skončit v prosinci.
Od jarního zahájení decopilotace byly tyto funkce omezeny ve Výstřižcích a v Poznámkovém bloku, kde je přejmenoval na „Writing Tools”, a z Fotek tlačítko Copilota zmizelo úplně. Odebrána byl také funkce „Ask Copilot“ na hlavním panelu, údajně proto, aby ji upravil podle zpětné vazby, a ruší motivy s Copilotem v novém Outlooku i výzvu „Wrap up your day”. Uživatelé si nově mohou klávesu Copilot přemapovat například na pravé tlačítko myši.
Microsoft neplánuje AI a Copilota z Windows 11 opustit úplně. Cílem je vyhovět uživatelům, kteří kritizují přehnané nasazení a přítomnost ikon či funkcí na místech, kde nedávají dobrý smysl.