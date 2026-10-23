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Microsoft zahájil další fází vymetání Copilota z Windows 11

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Virtuální deratizace, kterou Microsoft rozjel letos na jaře, se dostává do další fáze. Z kontextové nabídky zmizí celkem 8 akcí, které souvisejí s funkcí Copilot pro Windows 11…
Copilot Slop

Copilot Slop

Zdroj: Cybernews
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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