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Staroměstské náměstí zcela zaplnili demonstranti, policie ho uzavřela

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Na Staroměstském náměstí v Praze se sešli účastníci demonstrace svolané iniciativou Milion chvilek pro demokracii. Organizace protestem reaguje na schválení návrhu na zrušení poplatků České televize a Českého rozhlasu v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou.
Staroměstské náměstí zcela zaplnili demonstranti, policie ho uzavřela

Staroměstské náměstí zcela zaplnili demonstranti, policie ho uzavřela

Zdroj: Jan Sušil
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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