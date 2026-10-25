Staroměstské náměstí zcela zaplnili demonstranti, policie ho uzavřela

Na Staroměstském náměstí v Praze se sešli lidé, kteří chtějí vyjádřit podporu médiím veřejné služby. Protest svolala iniciativa Milion chvilek pro demokracii.
Lidé zaplňovali Staroměstské náměstí již 40 minut před oficiálním zahájením. Dav se podle reportéra Pražské Drbny nejdřív rozprostíral od pomníku Jana Husa, vedle kterého stojí pódium, až na úroveň Mariánského sloupu. Demonstranti se nejdřív volně míchali s turisty v okolí, kteří vnitrostátní situaci vůbec nevnímají.
Po začátku demonstrace na úvod promluvil Mikuláš Minář, předseda Milionu chvilek pro demokracii, a zhodnotil, že je zaplněné celé náměstí a lidé stojí i v přilehlých ulicích. Později znovu vyzval premiéra Andreje Babiše, aby se zapojil do veřejné debaty a apeloval na to, aby si sám vybral termín. Dav na tato slova reagoval skandováním „Je to srab!".
O půl čtvrté už bylo náměstí kompletně zaplněno.
„Pražští policisté v současné chvíli dohlížejí na ohlášené shromáždění na Staroměstském náměstí. Z důvodu velké návštěvnosti dojde k uzavření vstupu na Staroměstské náměstí z Celetné ulice. Průchod ulicí je pouze pro odchozí účastníky shromáždění," uvedla policie.
Organizátoři při vyhlášení demonstrace zdůraznili, že demonstrace má být nenásilná. „Půjde o ryze pokojnou demonstraci. Veškeré násilí a porušování zákona je nepřijatelné,“ uvedl Milion chvilek. Účastníky vyzvali k výrobě čepic z novin. „Vezměte stránku novin, složte z ní Večerníčkovu čepici a přijďte se v neděli na pražské Staroměstské náměstí postavit na obranu svobody a nezávislosti médií veřejné služby,“ uvedli na svém facebooku.
Demonstrace navazuje na protesty z předchozích dní a reaguje na noční schválení návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou. Podle organizátorů by financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu mohlo ohrozit nezávislost médií veřejné služby.
Zástupci iniciativy zároveň kritizovali průběh jednání ve Sněmovně a postup vládní koalice při projednávání návrhu. Ve svých vyjádřeních uvedli, že považují zachování současného modelu financování za důležitou součást fungování nezávislých médií.
Milion chvilek v předchozích dnech také poděkoval účastníkům protestu před budovou Poslanecké sněmovny. Podle organizátorů šlo o pokojnou demonstraci na podporu České televize a Českého rozhlasu.