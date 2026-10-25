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Nápad na zítřejší oběd: Mexické fazole v husté rajčatové omáčce s klobásou a feferonkou jsou hotové za 20 minut, pochutnáte si a dodají energii na celý den

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Mexické fazole jsou u nás doma záchrana ve chvílích, kdy nemám čas ani chuť vymýšlet složité večeře. Klobása, tři plechovky fazolí, feferonka a rajčata, a za dvacet minut stojí na stole kotlík, po kterém se oblizují i ti, kdo fazole jinak moc nemusí.
Fotografie k Mexickým fazolím

Fotografie k Mexickým fazolím

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Mexické fazole jako příloha i hlavní jídlo: Tmavá, hustá omáčka z fazolí, která přesvědčí i skeptiky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 15:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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