Nápad na zítřejší oběd: Mexické fazole v husté rajčatové omáčce s klobásou a feferonkou jsou hotové za 20 minut, pochutnáte si a dodají energii na celý den

u nás doma patří k jídlům, která vytáhnu ve chvíli, kdy už není moc nálada na dlouhé vaření. Dřív jsem je měla za takovou nouzovou večeři. Prostě něco z konzervy, když v lednici zeje prázdno a člověk nechce objednávat jídlo. Jenže pak jsem do nich jednou přidala Mexické fazole feferonku, trochu rajčatového protlaku a pořádnou klobásu. A najednou to nebyl hrnec z nouze, ale , po které se sáhlo dřív než po leckterém pracnějším jídle. Od té doby je vařím schválně. večeře
Na téhle verzi je příjemné hlavně to, že
fazole z konzervy nevyžadují žádné namáčení ani dlouhé čekání. Během nějakých dvaceti minut je v podstatě hotovo, ale chuťově to působí, jako by se jídlo vařilo mnohem déle. Rajčata, paprika, česnek a udělají s obyčejnými surovinami dost práce. Klidně bych je postavila i na stůl chilli návštěvě.
Můj tip zní: Klobásu neházejte rovnou do rajčat. Nechte ji nejdřív opéct nasucho nebo jen na kapce oleje. Stačí pár minut, dokud kolečka nezačnou po krajích hnědnout a kůžička se trochu nepřichytí. Vypadá to jako maličkost, ale omáčka pak chytí kouřovější a plnější chuť. Když tenhle krok přeskočíte, pořád to bude jedlé a dobré, jen trochu plošší. Recept na pikantní mexické fazole s klobásou a feferonkou
Z uvedeného množství vyjdou přibližně
čtyři až pět porcí. Nejlépe k nim sedí obyčejný chleba nebo křupavá bageta, protože omáčka se na talíři nechává jen těžko. Celková délka přípravy: 25 až 30 minut Počet porcí: 4 až 5 Ingredience k přípravě Základ na restování 1 pikantní klobása (nakrájená na kolečka) 1 větší cibule (nakrájená na měsíčky) 1 červená paprika nebo kapie (nakrájená na proužky) 1 feferonka (nakrájená na kousky, semínka podle chuti) 2 stroužky česneku (prolisované) olej na restování Omáčka a luštěniny 50 g rajčatového protlaku 1 plechovka drcených rajčat (400 g) 3 plechovky červených fazolí (slité a propláchnuté) necelá plechovka sterilované kukuřice sůl, pepř, případně chilli vločky podle chuti Postup přípravy rychlých mexických fazolí s klobásou
1. Do větší pánve nebo hrnce dejte trochu
oleje a zahřejte ho spíš na středně vyšší teplotu. Přidejte klobásu nakrájenou na kolečka a opékejte ji 3 až 5 minut. Po okrajích by měla začít hnědnout. Nespěchejte s tím, opečená kůžička dá omáčce výrazně lepší základ.
2. Přisypte
cibuli nakrájenou na měsíčky. Restujte další 3 až 4 minuty, až změkne, zesklovatí a někde chytí lehce zlatavou barvu. Foto: Cooky.cz, Mexické fazole jako příloha i hlavní jídlo: Tmavá, hustá omáčka z fazolí, která přesvědčí i skeptiky
3. Vmíchejte
rajčatový protlak a nechte ho krátce orestovat, přibližně minutu. Zbaví se syrové nakyslosti a chuť pak nebude tak ostrá.
4. Přilijte
drcená rajčata, přidejte červenou papriku na proužky, feferonku a prolisovaný česnek. Osolte, opepřete a nechte 5 až 7 minut mírně probublávat.
5. Nasypte do hrnce
slité fazole ze všech tří plechovek a vmíchejte kukuřici. Vařte ještě asi 5 minut, aby se chutě spojily a směs se dobře prohřála.
6. Nakonec ochutnejte. Podle potřeby dosolte, opepřete nebo přidejte
chilli vločky, pokud chcete ostřejší verzi. Podávejte horké, ideálně s chlebem nebo bagetou. Tipy redakce: Bezmasá verze: Klobásu lze vynechat úplně, případně ji nahradit uzeným tofu nakrájeným na kostky. Díky fazolím zůstane jídlo syté i bez masa. Skladování: Druhý den bývají fazole často ještě výraznější, protože se chutě přes noc rozleží. V uzavřené nádobě vydrží v lednici 3 dny, případně je můžete dát do mrazáku. Regulace pálivosti: S feferonkou raději opatrně, hlavně pokud vaříte i pro děti. Semínka můžete vynechat. Základ bude dobrý i bez výrazného pálení. Hustota omáčky: Pokud chcete hustší směs, rozmačkejte část fazolí vidličkou přímo v hrnci. Omáčka se zahustí sama, není potřeba mouka ani škrob. Záměna fazolí: Místo červených fazolí se dají použít i bílé fazole v rajčatové omáčce. Výsledná chuť bude jemnější a trochu sladší.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline