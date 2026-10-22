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GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080 končí, Nvidia nejspíš jen slovíčkaří

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GeForce RTX 5090 mizí z nabídek a proslýchá se, že i klasická GeForce RTX 5080 s 16 GB paměti z trhu zmizí. Přestože Nvidia (přinejmenším v kontextu RTX 5090) tvrdí opak, oba modely patrně končí…
Jen-Hsun Huang GeForce RTX 5090

Jen-Hsun Huang GeForce RTX 5090

Zdroj: Exhibit
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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