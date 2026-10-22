GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080 končí, Nvidia nejspíš jen slovíčkaří

GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080 končí, Nvidia nejspíš jen slovíčkaříPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jen-Hsun Huang GeForce RTX 5090Zdroj: Exhibit
Článek byl publikován 22.10.2026 05:40
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