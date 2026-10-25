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V našem kvízu si můžete připomenout písně z oblíbeného českého zpěvníku Já písnička 2

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Já písnička 2 je zpěvníkem navazujícím na úspěšný první díl. I tento obsahuje hned několik desítek známých českých písní. Pojďte si je s námi v kvízu připomenout.
V našem kvízu si můžete připomenout písně z oblíbeného českého zpěvníku Já písnička 2

V našem kvízu si můžete připomenout písně z oblíbeného českého zpěvníku Já písnička 2

Zdroj: PopTika / Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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