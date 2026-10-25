Jablonec po dvou gólech Nebyly vyhrál v Hradci, domácí přišli o zraněného Daridu

Darida opustil hřiště na nosítkách. Severočeši završili povedený týden, ve čtvrtek doma v Konferenční lize překvapivě remizovali s předním týmem anglické ligy Brightonem 0:0. V nejvyšší soutěži vyhráli dvě z posledních tří kol, obě venku a v neúplné tabulce jsou pátí. "Votroci" čtyři kola po sobě nezvítězili, z toho potřetí utrpěli porážku, a patří jim 11. pozice.
V deštivém podzimním dni se v 17. minutě mohli ujmout vedení domácí. Slončík z vápna napálil tyč a následná Petráškova hlavička skončila v náručí gólmana Mihelaka. O 10 minut později nacentroval do šestnáctky Horák, Čvančara však zakončil ve skluzu vedle. Na opačné straně odchovanec Hradce Zorvan prověřil dělovkou Zadražila. Ještě nebezpečnější byla rána stopera Nováka z dálky, i s ní si však domácí brankář poradil.
Ve 33. minutě se Petráškovi nepovedl odkop a míč mu navíc ve vápně spadl na ruku, načež hlavní rozhodčí Starý nařídil pokutový kop. K němu se postavil Nebyla a bezpečně ho proměnil. Slovenský záložník skóroval v lize poprvé od dubna.
Vzápětí Petrášek potvrdil, že nemá svůj den, když nahrál hostujícímu Kuolovi, australský křídelník ale branku netrefil. Totožně dopadl o chvíli později i jeho pokus z šestnáctky. Velkého útlumu "Votroků" a jejich mezer v defenzivně nevyužil ani Čanturišvili, jenž z úhlu zamířil mimo tři tyče.
Východočeši mohli srovnat po necelé půlminutě druhé půle, jenže Slončík téměř z penaltového puntíku trestuhodně minul. Místo toho udeřili hosté. Od střídajícího Chvátala se odrazil balon do běhu Nebylovi a ten ve 49. minutě střelou na přední tyč propálil Zadražila. V ligové kariéře prožil první dvougólový zápas.
Domácí se nedočkali branky ani po velkém závaru ve vápně v 57. minutě. Hostující obranu nepřekonali Darida, Dancák ani Čvančara. Definitivně rozhodnout mohl Kuol, jeho hlavičku ale Zadražil vyrazil.
V 70. minutě Horák nahrál Čvančarovi, ten se odpoutal od Nebyly a zakončením k tyči nedal Mihelakovi šanci. Od příchodu do Hradce zaznamenal druhou ligovou branku. O necelých 80 sekund poté střídající Umar uspěl v souboji s jabloneckým gólmanem a vyrovnal. Videorozhodčí však odhalil, že nigerijský útočník zahrál rukou, branka proto neplatila.
Kapitán Darida poté z šestnáctky značně přestřelil. V 77. minutě si klíčový královéhradecký hráč v souboji s Hollým zranil koleno a v bolestech zůstal ležet na trávníku. Nedávný český reprezentant opustil hřiště na nosítkách a zdvihl palec, čímž možná naznačil, že nepůjde o vážné zranění.
Následně z úhlu neuspěl Horák, nad hlavičkoval Umar. Na druhé straně Hollého tečovaná rána skončila vedle. Jablonec už těsný náskok uhájil a bodoval pošesté z posledních sedmi vzájemných ligových zápasů, v nejvyšší soutěži porazil Hradec po dvou utkáních. Východočeši doma v lize potřetí za sebou prohráli, jejich trenér Horejš tak neuspěl proti svému bývalému zaměstnavateli.
Hradec Králové - Jablonec 1:2 (0:1)
12. kolo první fotbalové ligy:
FC Hradec Králové - FK Jablonec 1:2 (0:1)
Branky: 70. Čvančara - 34. z pen. a 49. Nebyla. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Volf - Ochotnický (video). ŽK: Čvančara. Diváci: 4705.
Sestavy:
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Petrášek, Čech (63. Valenta) - Ludvíček (46. Chvátal), Darida (80. Trubač), Dancák, Horák - Mihálik (54. Van Buren), Slončík (54. Umar) - Čvančara. Trenér: Horejš.
Jablonec: Mihelak - Cedidla (67. Pavlovič), Tekijaški, Novák, Sláma - Nebyla (86. Polidar), Sedláček - Čanturišvili, Zorvan (67. Hollý), Kuol (67. Alioum) - Růsek (77. Okeke). Trenér: Kozel.