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Jablonec po dvou gólech Nebyly vyhrál v Hradci, domácí přišli o zraněného Daridu

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Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 12. kole první ligy v Hradci Králové 2:1. Hosty poslal ve 34. minutě do vedení z penalty Sebastian Nebyla, krátce po změně stran slovenský záložník zvýšil. Utkání zdramatizoval Tomáš Čvančara, na vyrovnání však domácí nedosáhli a navíc přišli o zraněného kapitána.
Jablonec po dvou gólech Nebyly vyhrál v Hradci, domácí přišli o zraněného Daridu

Jablonec po dvou gólech Nebyly vyhrál v Hradci, domácí přišli o zraněného Daridu

Zdroj: FC Hradec Králové
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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