Dvířka pračky po praní necháváte otevřená? Opraváři varují: zámek se prohne a voda vám poteče na podlahu

Správně používaná a udržovaná pračka může věrně sloužit po mnoho let. Zanedbávání jejího správného provozu a údržby však může vést k rychlým poruchám, což má za následek obvykle poměrně velké finanční výdaje. Mnohdy jim však lze poměrně jednoduše předejít – stačí se jen zaměřit na některé důležité detaily.
Pozor na manipulaci s dvířky
Jeden z rozšířených názorů doporučuje nechat dvířka
pračky po vyprání pootevřená, aby se zabránilo hromadění nepříjemných pachů a plísní uvnitř bubnu. Zkušení opraváři praček však tvrdí, že navzdory její rozšířenosti je tato praxe mylná a neopodstatněná. Podstata věci spočívá v tom, že neustálé ponechávání dvířek pootevřených může přispět k poruše samotných dvířek.
Dvířka se mohou časem začít prohýbat, což může vést k problémům se zámkem, zhoršenému těsnění a dokonce i k úniku vody. A to zvláště v případě, kdy započítáme i
další rozšířený nešvar – přehazování ručníků nebo jiných částí textilu přes dvířka. Zatímco samotná pootevřená dvířka až tolik nevadí, právě váha froté ručníku nebo jiného těžšího kousku oblečení by mohla na výše popsaný problém opravdu rychle zadělat. Jak nechat pračku ventilovat
Pro řešení problému s řádným větráním je vhodnějším přístupem ponechání zásuvky na prací prostředky otevřené. Tento postup umožňuje
cirkulaci vzduchu uvnitř pračky, což zabraňuje vzniku zatuchlého zápachu. Pokud však jde o prevenci plísní a nepříjemných pachů, je nanejvýš důležité pravidelně čistit buben a důkladně otírat gumové těsnění v blízkosti dvířek. Pomoci vám může například ocet – dezinfikuje, čistí a ničí vodní kámen. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud chcete, aby vám vaše pračka vydržela opravdu dlouho, pak se o ni musíte i správně starat
Plísním a houbám se daří ve vlhkém a tmavém prostředí a bubny praček, pokud jsou zavřené, mohou poskytovat ideální podmínky pro jejich růst. Abyste tomu předešli,
pomůže vám jednoduchá rutina otírání bubnu po každém praní spolu s občasným důkladným čištěním a ponecháním otevřené zásuvky na prací prostředek. Tento postup se postará o to, aby se uvnitř pračky žádné nežádoucí patogenní mikroorganismy nevyskytovaly. Co si ještě pohlídat
Vyplatí se také dodržování pokynů výrobce a rovněž aplikace osvědčených postupů při používání a údržbě pračky. Pravidelná údržba, včetně čištění filtru, kontroly hadic a používání vhodných pracích prostředků, může výrazně prodloužit životnost vašeho spotřebiče. A to za trochu té námahy rozhodně stojí.
VIDEO Oprava pračky! Jak otevřít rozbitá dvířka – je to snadné
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři