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Boss hokejového svazu Hadamczik v problémech. Český hokej připravil o statisíce

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Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik prohrál soud s agentem Jiřím Hamalem. Právníky v jeho osobní při podle iDNES platil svaz, a to vysoké statisíce.
Boss hokejového svazu Hadamczik v problémech. Český hokej připravil o statisíce

Boss hokejového svazu Hadamczik v problémech. Český hokej připravil o statisíce

Zdroj: Český hokej
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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