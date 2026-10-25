Boss hokejového svazu Hadamczik v problémech. Český hokej připravil o statisíce

Koncem srpna soud první instance zamítl Hadamczikovu žalobu na ochranu osobnosti. Když se ho Blesk zeptal na reakci, prezident Českého svazu ledního hokeje odpověděl, že o rozsudku nic neví a s právníkem ještě nemluvil. Tehdy to vypadalo jako konec tříleté přestřelky dvou mužů, kteří se pohádali kvůli odvolání trenéra Kariho Jalonena. O dva měsíce později ale iDNES Premium a MF DNES ukázaly, proč jde o víc. Advokáty v Hadamczikově soukromém sporu podle jejich zjištění platil svaz ze své pokladny. Částka dosáhla podle listu vysokých statisíců korun. Kdyby Hadamczik vyhrál, půlmilionové odškodné by putovalo na jeho osobní účet. Prohrál. Účet zůstal svazu.
Půl milionu pro prezidenta, faktury pro svaz
Žaloba stála na jednoduché konstrukci. Hadamczik tvrdil, že mu Hamal veřejně poškodil dobré jméno, a jako satisfakci po něm žádal 500 000 korun. Podle iDNES je chtěl poslat na svůj účet, nikoli do svazové kasy. Náklady na vedení sporu přitom podle stejného zdroje nesl Český svaz ledního hokeje.
V kauze se snadno pletou tři různé částky. Pomůže je od sebe oddělit:
|Co
|Kolik
|Kdo by platil, kdo by dostal
|Satisfakce za újmu na cti
|500 000 Kč
|měla jít Hadamczikovi osobně
|Právní zastoupení po dobu sporu
|„vysoké statisíce“ (přesná suma nezveřejněna)
|podle iDNES platil svaz
|Náklady vítězné protistrany
|zatím nevyčíslené
|hrozí, pokud rozsudek nabude právní moci
Z tabulky je vidět, jak asymetricky byla celá věc nastavená. Případná výhra by připadla prezidentovi, riziko neslo hokejové hnutí. Podle nás právě tady leží jádro kauzy: nejde jen o to, že funkcionář prohrál soud, ale o to, kdo za jeho prohru platí.
Hamal popsal spor pro iDNES jako tříletý, nákladný a zbytečný. Zda se Hadamczik odvolá, zatím není jasné. Agent podle listu čekal na písemné doručení rozsudku, odvolací lhůta tedy ještě neběžela. Svaz na opakované dotazy redakce několik týdnů nereagoval.
Z „nepotřebuje“ se stalo „nechce“
Spor se zrodil v červnu 2023, kdy vedení svazu řešilo budoucnost finského trenéra Kariho Jalonena. Do věci se zamotal jeho asistent Fredrik Norrena. Podle přepisu, který tehdy zveřejnil svaz, Jalonen řekl, že asistenta už „nepotřebuje“. Hadamczik to veřejně podal tak, že ho „nechce“. Zdánlivě drobnost, ve skutečnosti rozdíl mezi trenérem, který se profesně rozhodl, a trenérem, který odmítá spolupracovníka.
Jalonenův agent Hamal se ozval ostře. Podle iSportu řekl, že se Jalonen vzpamatovává z „lživé informace“, kterou Hadamczik prezentoval, a že nechápe, jak mohl prezident takto veřejně lhát. Svaz odpověděl, že lhal agent. Obě strany začaly mluvit o právnících.
Jalonen byl 29. června 2023 odvolán a národní tým před domácím mistrovstvím světa převzal Radim Rulík. Hamal později pro CNN Prima NEWS tvrdil, že Hadamczika za lháře nikdy přímo neoznačil a jen parafrázoval jeho slova. Hadamczik v říjnu 2023 pro Sport.cz potvrdil, že agenta zažaloval kvůli poškození dobrého jména. S Jalonenem se podle svých slov vyrovnal a rozešel se s ním v dobrém.
Hamal nebyl jediný. Podle MF DNES se Hadamczik podobně soudil i s bývalým ředitelem extraligy Josefem Řezníčkem, který na svazu skončil krátce po jeho nástupu a kterého prezident nahradil ve sportovní komisi. Kolik stál tento spor a kdo ho platil, veřejně známo není.
Dozorčí rada se ptala už loni
Kauza nepřišla zčistajasna. Podle zápisu, který cituje iDNES, se platbami za právníky zabývala dozorčí rada ČSLH už v roce 2025. Zpochybňovala, zda byly statisícové náklady přiměřené a efektivně vynaložené.
Tahle otázka nepochází od rozzlobeného agenta ani od novinářů. Položil ji orgán, kterému stanovy ČSLH svěřují nezávislý dozor nad majetkovým a finančním hospodařením svazu, nad dodržováním stanov a nad činností funkcionářů. Dozorčí rada může po výkonném výboru žádat písemné vysvětlení.
Co se s pochybnostmi dál stalo, veřejnost neví. Nevíme, zda výkonný výbor odpověděl, jestli platby schválil a podle jakého klíče. Svaz mlčí. Pokud spor po upozornění dozorčí rady pokračoval s placenými právníky ještě více než rok, je to podle nás pro vedení svazu nepříjemnější zjištění než samotná prohra.
Peníze, které nejsou jen svazové
Český hokej nehospodaří jen s penězi z prodeje vstupenek a od sponzorů. Podle přehledu StatniFinance.cz měl svaz v roce 2025 rozhodnuté státní dotace ve výši 431,5 milionu korun. O rok dříve to bylo 499,9 milionu, včetně 150 milionů na pražské mistrovství světa, v roce 2023 pak 406,9 milionu. Dotace směřují na reprezentaci, péči o talenty, organizaci sportu a významné akce.
Z dostupných dokumentů nelze doložit, že by konkrétní faktury za právníky šly přímo z konkrétní dotace. Svazová pokladna ale není soukromá peněženka. Plní se z peněz klubů, partnerů i státu a každá koruna v ní má sloužit hokeji.
V poměru ke stovkám milionů jsou vysoké statisíce malá částka. Mládežnický turnaj kvůli nim nikdo nezruší. Symbolicky však váží víc, než naznačuje kalkulačka. Svaz, který po klubech chce disciplínu v rozpočtech a od státu žádá další podporu, by měl umět vysvětlit, proč platil soukromou při svého šéfa. Zatím to nevysvětlil.
Kde končí zájem funkcionáře
Občanský zákoník ukládá členům volených orgánů jednat s potřebnou loajalitou, znalostmi a pečlivostí. Obecně jde o péči řádného hospodáře. Kdo ji poruší a způsobí tím organizaci škodu, za ni odpovídá. Nic z toho zatím neznamená, že Hadamczik povinnost porušil. Žádné trestní řízení kvůli platbám veřejně neběží a o tom, zda svazu vznikla škoda, by musely rozhodnout jeho orgány, případně soud.
Svaz by teoreticky mohl peníze po prezidentovi vymáhat. Prakticky by k tomu potřeboval rozhodnutí vlastních orgánů, právní analýzu a důkaz, že platby nebyly ve svazovém zájmu. Hadamczik se pravděpodobně bude držet argumentu, který použil už v roce 2023: Hamalova slova podle něj poškodila nejen jeho, ale i dobré jméno českého hokeje. Proti tomu stojí jednoduchá otázka. Pokud šlo o pověst hokeje, proč mělo odškodné skončit na osobním účtu?
Dá se čekat, že vnitřní pozici prezidenta kauza hned neotřese. Při poslední volbě neměl protikandidáta a podpořilo ho 59 z 61 delegátů. Stanovy sice umožňují funkcionáře odvolat přes konferenci, žádný takový krok ale zahájen nebyl. Mnohem bližší je jiný test: případné odvolání proti rozsudku. Pokud ho Hadamczik podá, svaz bude muset říct, kdo zaplatí další kolo.
Před třemi lety vše začalo sporem o rozdíl mezi slovy „nechce“ a „nepotřebuje“. Teď se celý příběh zúžil na jinou dvojici slov: „moje“ a „svazové“. Dokud vedení hokeje nevysvětlí, kde mezi nimi vede hranice, zůstane pochybnost dozorčí rady nezodpovězená.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek