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Pod Českým rájem leží smaragdové jezero. Jeho barvu nevytvářejí řasy, ale kombinace minerálů a světla v naprosté tmě

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Když průvodce v Jezerním dómu rozsvítí reflektory, hladina o rozměrech zhruba 14 × 24 metrů se rozzáří do zelenomodré, jakou člověk čeká spíš od karibského zálivu než od podzemí v Podkrkonoší.
Pod Českým rájem leží smaragdové jezero. Jeho barvu nevytvářejí řasy, ale kombinace minerálů a světla v naprosté tmě

Pod Českým rájem leží smaragdové jezero. Jeho barvu nevytvářejí řasy, ale kombinace minerálů a světla v naprosté tmě

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:00

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