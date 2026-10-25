Pod Českým rájem leží smaragdové jezero. Jeho barvu nevytvářejí řasy, ale kombinace minerálů a světla v naprosté tmě

Bozkovské dolomitové jeskyně u Semil přitom tahle barva nedělá slavnými teprve od instagramové éry. Zpřístupněné byly roku 1969, národní přírodní památkou se staly v roce 1999 a dodnes zůstávají jedinou veřejně přístupnou jeskyní v severních Čechách. Přesto o nich překvapivě mnoho Čechů nikdy neslyšelo.
Proč voda v dolomitovém podzemí září smaragdově
Intuitivní vysvětlení řasami tady neplatí. Řasami zbarvená voda bývá kalně zelená, s charakteristickým biologickým zákalem. Bozkovské jezero ale září průzračně. Mechanismus stojí na čisté optice: voda sama o sobě pohlcuje červenou část viditelného spektra, a čím hlubší vodní sloupec, tím výrazněji převáží modrá složka. Klíčovou roli pak sehrává okolní hornina. Krystalický dolomit, v němž celý jeskynní systém vznikl, má světlý, téměř bílý povrch, který odráží dopadající paprsky zpět do vodního sloupce a posouvá výsledný vjem směrem k tyrkysu až smaragdu.
A pak přichází poslední přísada: umělé osvětlení. V absolutní tmě by návštěvník žádnou barvu neviděl. Teprve ve chvíli, kdy průvodce nasvítí Jezerní dóm, se celá souhra (čistota vody, karbonátové stěny, hloubka) promítne do toho intenzivního zelenomodrého tónu, který si lidé fotografují a sdílejí. Oficiální materiál
Správy jeskyní ČR popisuje dóm jako „překrásně prosvětlený“. Právě to prosvětlení dělá z geologického úkazu vizuální zážitek. Dolomit místo vápence: geologická rarita Českého ráje
Většina českých jeskyní vznikla rozpouštěním vápence. Bozkov je výjimka. Jeskynní systém se vytvořil v nepravidelném tělese krystalického vápnitého dolomitu o přibližných rozměrech 400 × 300 metrů a mocnosti přes sto metrů, na svahu plošiny Na Vápenci. Dolomit obecně odolává krasovění výrazně lépe než běžný vápenec; když speleologové po náhodném objevu v roce 1947 začali lokalitu zkoumat, řada odborníků pochybovala, že v takové hornině může existovat rozsáhlejší podzemní komplex.
Celková délka prozkoumaných prostor dnes dosahuje 1 075 metrů. Výzkum ale pokračuje, zejména v oblasti Větrné jeskyně, kde se odkrývají členité prostory s vertikálním rozpětím přes dvacet metrů. Vedle průzkumu nových partií běží monitoring radonu, mikroklimatu, hydrologie i mikropohybů na zlomech. Podle
odborného článku AOPK ČR se datování krasových procesů stále zpřesňuje. Jana Šrámčíková / VědaŽivě Bozkov versus slavné české i evropské jeskyně
Srovnání s Punkevními jeskyněmi v Moravském krasu nebo Javoříčskými jeskyněmi na Olomoucku ukazuje, v čem Bozkov vyniká a v čem zůstává komorní. Punkevní jeskyně lákají na podzemní plavbu po řece Punkvě a dlouhou trasu, Javoříčko ohromuje bohatou krápníkovou výzdobou. Bozkov nenabízí ani jedno, zato představuje barevný fenomén, jaký v tuzemsku nemá obdobu.
V celoevropském měřítku je kontrast ještě ostřejší:
Lokalita Hlavní lákadlo Rozměr Postojna (Slovinsko) 3,7 km jízdy vláčkem, přes 39 mil. návštěvníků za 200 let monumentální Seegrotte (Rakousko) tvrzení o největším podzemním jezeře Evropy, 6 200 m² velkolepý Bozkov (Česko) smaragdové jezero 14 × 24 m v dolomitovém dómu komorní
Právě ta komornost ale paradoxně zesiluje dojem. Uzavřený prostor dómu, blízkost hladiny, odrazy od bílých stěn: to všechno koncentruje barevný vjem do intenzity, kterou rozlehlejší lokality ředí.
Praktický průvodce návštěvou v sezoně 2026
Jeskyně leží na severním okraji obce Bozkov (adresa Bozkov 263, GPS 50°38′51″N; 15°20′19″E), zhruba mezi Železným Brodem a Semily. Z Prahy se autem dojedete za necelou hodinu a čtvrt, vlakem přes Jesenný přibližně za dvě a čtvrt hodiny.
Pro sezonu 2026 nabízí
Správa jeskyní dvě varianty prohlídky: Základní okruh, 400 metrů, asi 45 minut, 245 schodů Delší varianta, 620 metrů, 50 až 60 minut
Teplota v podzemí se drží mezi 7,5 a 9 °C, takže i v červencovém vedru se hodí teplejší vrstva a pevná obuv. Fotografovat lze bez blesku. V letní špičce doporučujeme rezervovat vstupenky předem; individuální rezervace fungují jen v sezoně a konec otevírací doby (typicky 16:00) znamená čas posledního vstupu. Pro rodiny s malými dětmi platí, že 245 schodů v chladu a vlhku vyžaduje trochu kondice; s kočárkem nebo vozíkem trasa podle parametrů průchozí spíš nebude.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková