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AMD a Intel slučují x86 optimalizace pod oneDNN: jedna knihovna pro obě značky

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AMD a Intel pracují na sjednocení x86 optimalizací pro umělou inteligenci do knihovny oneDNN. Optimalizace, které byly dosud dostupné v AMD ZenDNN, se nyní přesouvají pod oneDNN…
AMD a Intel slučují x86 optimalizace pod oneDNN: jedna knihovna pro obě značky

AMD a Intel slučují x86 optimalizace pod oneDNN: jedna knihovna pro obě značky

Zdroj: DIIT
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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