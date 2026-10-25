Žabí huby s rumem a ořechy: Zapomenuté půlměsíčky s ořechovou nádivkou, které změknou až druhý den

Žabí huby mám spojené s Vánocemi víc než skoro jakékoli jiné cukroví. Jako dítě jsem stála u linky a dívala se babičce pod ruce, když přes ořechovou nádivku skládala kolečka těsta. Vypadalo to jednoduše, ale mně tehdy připadalo, že tohle se doma naučit nedá. Minulý rok jsem se do nich pustila poprvé sama. A ano, trochu mě překvapilo, jak moc mě ten recept chytil. Složitý není, spíš chce klid, chladné těsto a pevné nervy při čekání, až se cukroví v krabici rozleží. Bez toho to prostě není ono.
Na
žabích hubách je zvláštní jedna věc: první den jsou fajn, ale pořád jaksi nedodělané. Teprve po čase v plechovce změknou, zavoní a se spojí s těstem tak, jak má. Po dvou týdnech je to úplně jiné cukroví. U nás doma se tak dlouhého klidu většinou nedočká celá várka. Děti po krabici pátrají už od prvního večera, takže peču raději ořechová nádivka dvojitou dávku. Jedna je tak trochu „na škody“, druhá jde stranou na Štědrý den.
Můj tip zní: Bílky šlehejte v misce, kterou předem vytřete trochou octa. Tomu se říká vyoctování a má to prostý důvod: v míse nesmí zůstat ani stopa tuku, jinak se sníh nebude chtít pořádně vyšlehat. Jakmile do něj přijdou ořechy a rum, už žádné dlouhé míchání. Jen krátce spojit. Když sníh zbytečně potrápíte, spadne a nádivka pak při pečení ráda uteče ven. Recept na křehké žabí huby s rumovou ořechovou nádivkou
Z jedné dávky vyjde zhruba
50 až 55 kousků, samozřejmě podle toho, jak velké kolečko vykrojíte. Celková délka přípravy: přibližně 3,5 hodiny (ideálně den předem, aby se cukroví rozleželo) Ingredience k přípravě Z čeho udělat křehké těsto 300 g hladké mouky 250 g změklého tuku Zlatá Haná 2 žloutky skořápka vody 1 polévková lžíce rumu 1 polévková lžíce moučkového cukru Ořechová nádivka 2 bílky 150 g krupicového cukru 100 g mletých vlašských ořechů 1 polévková lžíce rumu špetka mleté skořice špetka mletého hřebíčku Co budete potřebovat na obalení moučkový cukr vanilinový cukr Pomůcky kulatá formička na vykrajování cukrářský sáček s hladkou trubičkou Postup přípravy tradičního cukroví s ořechovou nádivkou
1. Do mísy dejte
změklý tuk Zlatá Haná, přisypte moučkový cukr, přidejte žloutky a všechno dobře utřete do světlé hladké hmoty. Tady se nevyplatí spěchat. Tuk má být opravdu měkký, protože studený se žloutky nespojí tak pěkně a těsto pak působí trochu nestejně.
2. Přilijte
skořápku vody a rum, krátce promíchejte a až nakonec přijde hladká mouka. Těsto zpracujte jen do chvíle, kdy drží pohromadě v hladké kouli. Čím méně ho budete hníst a mačkat, tím křehčí budou hotové kousky.
3. Těsto zabalte do mikrotenového sáčku nebo potravinářské fólie a dejte do lednice aspoň na
nejméně 2 hodiny. Bez chlazení se bude lepit, trhat a člověk u vykrajování rychle ztratí trpělivost. Když ho necháte v lednici přes noc, vůbec nic tím nezkazíte.
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3. Asi čtvrt hodiny před vyndáním těsta si připravte nádivku. Vezměte čistou mísu a její vnitřek vytřete trochou
octa; stačí dno i stěny projet krouživým pohybem. Takzvané vyoctování odstraní případné zbytky tuku, které by bílkům překážely.
4. Mísu pak vytřete papírovou utěrkou a dejte do ní
bílky s krupicovým cukrem. Šlehejte tak dlouho, až vznikne pevný lesklý sníh, který drží špičky a neroztéká se.
5. V jiné misce promíchejte
mleté vlašské ořechy s mletou skořicí a mletým hřebíčkem. Kořeněnou ořechovou směs přidejte ke sněhu, přilijte rum a už jen opatrně spojte stěrkou, nejlépe pohybem zdola nahoru. Není potřeba to vyšlehávat znovu. Naopak. Když sníh spadne, nádivka zřídne a v troubě si najde cestu ven.
6. Troubu předehřejte na
180 stupňů a plech vyložte pečicím papírem. Vychlazené těsto rozválejte na lehce pomoučněné pracovní ploše na plát silný asi 3 až 4 milimetry. Tenčí těsto se lépe skládá přes nádivku a po upečení je příjemně křehké. Foto: Cooky.cz, Staročeské žabí huby – příprava
7. Kulatou formičkou vykrajujte kolečka a odkládejte je stranou na pracovní plochu.
8. Nádivku přendejte do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou. Doprostřed každého kolečka dejte malý kopeček, přibližně velikosti lískového ořechu. Tady je lepší ubrat než přidat. Když nádivky dáte moc, při přehnutí vytlačí okraje od sebe a v troubě pak vytéká.
9. Každé naplněné kolečko přehněte napůl, aby vznikl půlměsíc. Okraje jen zlehka přitiskněte prsty. Není nutné je drtit, spíš jim pomoct, aby se udržely u sebe.
10. Hotové žabí huby skládejte na plech s rozestupy zhruba 2 centimetry.
Foto: Cooky.cz, Staročeské žabí huby – na plech
11. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte
18 až 22 minut. Hotové žabí huby bývají zespodu jen lehce zlatavé, shora zůstávají světlé, skoro bílé. Nečekejte tmavé okraje jako u jiného cukroví. Od 15. minuty se vyplatí nakouknout, protože každá trouba peče trochu po svém. Obalení a uložení
12. Ve větší misce smíchejte
moučkový cukr s vanilinovým cukrem přibližně v poměru 3:1. Žabí huby obalujte ještě horké, hned po vytažení z trouby. Na teplém povrchu se cukr chytá líp a udělá jemnou bílou vrstvičku, která k nim patří.
13. Obalené cukroví ukládejte do uzavíratelné krabice. Mezi jednotlivé vrstvy dejte pečicí papír nebo papírovou kuchyňskou utěrku, aby se kousky zbytečně nemačkaly a nedrolily. Krabici zavřete a nechte žabí huby odpočívat, ideálně
nejlépe 10 až 14 dní. Těsto za tu dobu změkne, nádivka se rozvoní po ořeších a koření a cukroví dostane chuť, kvůli které se tradičně peklo s předstihem. Foto: Cooky.cz, Staročeské žabí huby Tipy redakce: Tuk Zlatá Haná vs. máslo: Zlatá Haná udělá těsto jemné a drobivé, přesně v tom starším cukrářském stylu. Když ji doma nemáte, použijte změklé máslo. Počítejte jen s tím, že těsto bude trochu pevnější a chuť výraznější. Špatně to není, jen výsledek nebude úplně stejný. Jak poznat správně vyšlehaný sníh: Mísu zkuste opatrně otočit dnem vzhůru. Pokud sníh drží a ani se nepohne, je hotovo. Jakmile klouže nebo teče, ještě chvíli šlehejte. Řešení prasklých okrajů: Když se těsto při přehýbání trhá, bývá moc studené. Nechte ho asi 5 minut stát při pokojové teplotě. Povolit stačí jen trochu a hned se s ním pracuje líp. Skladování: V dobře uzavřené krabici vydrží žabí huby v chladu nebo při pokojové teplotě 3 až 4 týdny. Hlídejte hlavně vlhkost. Krabice nepatří ke sporáku ani do vlhkého sklepa, tam by cukroví rychle ztratilo formu. Variace nádivky: Místo vlašských ořechů můžete použít lískové oříšky nebo mandle. Chuť bude jemnější a méně nahořklá. Hřebíček klidně vynechte, pokud vám nesedí; samotná skořice nádivce dodá dost vůně i tepla.
Nepečené kuličky z Mila sušenek, nepečených piškotů a pár kapek rumu
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková