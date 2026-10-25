Nesnídám, dám si kávu a nikotin. Veronika Arichteva popsala svůj den a rýpla si do žen, které používají filtry

Káva, nikotin a žádné jídlo ráno. Tak vypadá start dne ženy, kterou na Instagramu sleduje přes milion lidí a která právě natáčí novou linku seriálu Polabí na Primě. Veronika Arichteva v čerstvém rozhovoru pro iGlanc neservíruje vybroušený obraz influencerky s ranním smoothie a jógovou podložkou. Místo toho nabízí přiznání, které jde proti proudu české celebritní komunikace, a rovnou k tomu přidává kritiku žen, které si na sítích retušují postavu i obličej. Zajímavé není to, co řekla. Zajímavé je, z jaké pozice to říká.
Značka postavená na důvěře
Arichteva si roky buduje veřejný obraz na principu, který sama shrnula v loňském rozhovoru pro Novinky: „Určitě se nevyfotím se vším, za co mi zaplatí, i když to tak dost influencerů dělá.“ Spolupráce si vybírá, odmítá propagovat produkty, kterým nevěří, a otevřeně říká, že ztráta důvěry publika by pro ni znamenala konec byznysu.
Právě tohle dělá její výrok o filtrech a Photoshopu víc než bulvární rýpnutí. Není to náhodná provokace, ale součást dlouhodobé strategie: být čitelná, i když to občas znamená být nepohodlná. Loni na jaře v rozhovoru pro iDNES vysvětlila, proč přestala ukazovat syna Luku na sociálních sítích. Důvod nebyl marketingový, ale osobní: začala se bát toho, co umělá inteligence dokáže s dětskými fotografiemi.
Káva a nikotin místo clean eatingu
V českém influencerském prostoru, kde dominují ranní rutiny s ovesnými kašemi a studenými sprchami, působí přiznání „nesnídám, dám si kávu a nikotin“ skoro provokativně. Arichteva ale nehraje na šok. Spíš popisuje realitu přetížené matky, která pendluje mezi natáčením, Instagramem, vlastní značkou 3v1 a péčí o rodinu.
Kompletní denní rozvrh v dostupném výřezu rozhovoru chybí. Z dřívějších vyjádření ale vyplývá stabilní kostra: dopoledne, kdy syn chodí do školky, patří práci, ať už jde o natáčení, focení nebo správu sociálních sítí. Odpoledne rodina. Večer často divadlo. Prostor pro „péči o sebe“ v klasickém wellness smyslu tam zkrátka moc nezbývá.
Jedno je ale třeba dodat: veřejné přiznání nikotinu není bez společenského kontextu. Podle dat Státního zdravotního ústavu z letošního roku užívá nikotin téměř 39 % mladých Čechů ve věku 15-24 let. Když to přiznává důvěryhodná osobnost s milionovým dosahem, může to normalizovat návyk, který normalizaci nepotřebuje.
Proč zrovna teď a proč Polabí
Načasování rozhovoru není náhodné. Arichteva se právě vrátila před seriálové kamery, a ne do ledajakého projektu. V Polabí hraje Kláru Haškovou, manželku policisty, jejíž rodina se stěhuje do městečka za novým začátkem. Jenže hned na startu narazí na nález ostatků na zahradě, což odstartuje dramatickou linku, která má potenciál držet diváky celou sezonu.
Seriál přitom patří k nejsilnějším titulům Primy. Čísla z letošního února, o která jsme se v Redakci VIPŽivot zajímali, mluví jasně: nejsledovanější epizodu vidělo 771 tisíc diváků starších patnácti let. Prima potvrdila natáčení minimálně do konce roku 2026. Arichteva tedy nevstupuje do nejistého experimentu, ale do zavedeného formátu s garantovanou budoucností.
Její návrat k herectví přitom není náhlý comeback. Sama dřív vysvětlovala, že po narození Luky odmítala velké seriálové role, protože by je časově nezvládla, a malé ji nelákaly. Zlom přišel se školkou, získala dopolední prostor a s manželem se dohodli na střídání, aby mohla být zase víc herečka.
Autenticita jako byznys model
Kritika filtrů, přiznání nikotinu, omezení sdílení dítěte, výběrové spolupráce: všechno to jsou jednotlivé tahy v jedné partii. Arichteva si vybudovala pozici, kde může říct věci, které by jiné celebrity stály sledující. Její publikum totiž přišlo právě proto, že mluví takhle.
Je v tom kus kalkulace? Bezpochyby. Ale fungující. Důvěra je na Instagramu měna a Arichteva ji směňuje opatrněji než většina české influencerské scény. Nekritizuje konkrétní ženy, nemíří na jména, ptá se obecně, proč se někdo potřebuje na sítích dělat hezčí a štíhlejší, než ve skutečnosti je.
Zda sama nikdy nepoužila filtr ani retuš, z dostupných zdrojů ověřit nelze. Co ověřit lze: že si z odmítání přikrášlování udělala princip, který jí publikum zatím věří. A právě to je v české influencerské ekonomice vzácnější než jakýkoli filtr.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová