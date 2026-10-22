Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hynix s výrobou HBM4 v dohledné době nezačne, odložil nákup linek na příští rok

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Společnost Hynix dlouho platila za etalon kvality HBM pamětí. Tuto pozici ještě upevnila v důsledku problémů Samsungu s nájezdem na HBM3E, ale nyní ji může poměrně rychle ztratit…
Hynix HBM

Hynix HBM

Zdroj: Hynix
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 22:00

Reklama
Další články z diit.cz
Nový Xbox má stát $1499 ±$300. Stále by však byl levnější než GeForce RTX 5080
Nový Xbox má stát $1499 ±$300. Stále by však byl levnější než GeForce RTX 5080
GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080 končí, Nvidia nejspíš jen slovíčkaří
GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080 končí, Nvidia nejspíš jen slovíčkaří

GeForce RTX 5090 mizí z nabídek a proslýchá se, že i klasická GeForce RTX 5080 s 16 GB paměti z trhu zmizí....

ARM APU AMD Sound Wave se vrací, Microsoft znovu uvažuje o levnějším Surface
ARM APU AMD Sound Wave se vrací, Microsoft znovu uvažuje o levnějším Surface

Microsoft se nechal překvapit vydáním Apple MacBook Neo. Navzdory tomu, že měl vlastní levné řešení hotové...

Nový mainstream od Nvidie (GeForce RTX 6060) patrně nedorazí před rokem 2029
Nový mainstream od Nvidie (GeForce RTX 6060) patrně nedorazí před rokem 2029

Podle původních plánů měla GeForce RTX 5000 dorazit koncem roku 2024 a RTX 6000 následovat o dva roky...

Chystá se mobilní Ryzen AI 7 HX 455, 8 jader + GPU s plnými 16 CU
Chystá se mobilní Ryzen AI 7 HX 455, 8 jader + GPU s plnými 16 CU

AMD připravuje ještě jeden model APU s jádry Zen 5. Půjde o Strix Point s plnými 16 CU (1024...

Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
diit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.