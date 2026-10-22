Hynix s výrobou HBM4 v dohledné době nezačne, odložil nákup linek na příští rok

Společnost Hynix podle dostupných zpráv odložila nákupy backendových výrobních linek pro HBM4 paměti. Backendem se v tomto kontextu rozumí fáze výroby následující po výrobě samotného křemíku. Zahrnuje ztenčování waferů, propojování vrstev pomocí TSV (Through Silicon Via), vrstvení čipů, pouzdření a nakonec testování a kontrola kvality.
Důvod odkladu velkokapacitní výroby lukrativního produktu není zcela jasný. V úvahu ale připadají dvě možnosti. První hovoří o neupřesněných problémech, se kterými se u HBM4 Hynix potýká a které zatím nemá vyřešené. Někteří analytici ale upozorňují, že pokud Hynix skutečně problémy má, nebudou závažné a na pozici společnosti nic významně nezmění. Hynix totiž už klíčovým zákazníkům poskytl vzorky 16vrstvých HBM4. Jde o náskok oproti konkurenci, Samsung dosud o 16 vrstvách hovoří v budoucím čase.
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Zajímavější je druhá možnost. Společnost totiž již na jaře vyjevila určitou nespokojenost. Samsungu, který na pamětech vydělal obrovské množství peněz, totiž zjevně nezávidí jen TSMC, ale i samotný Hynix.
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Samsungu se sice nepodařilo včas naskočit do vlaku HBM3E, což zprvu vypadalo jako problém, ale nakonec to problém nebyl. Společnosti totiž zůstalo více prostředků pro výrobu klasických pamětí, které po procentuelní stránce zdražily víc než HBM. Samsung proto vydělal velké množství peněz na (LP)DDR5 a podobných tradičních řešeních, zatímco Hynixu, ač technologicky v lepší formě, marže na HBM tolik nestouply. Před pololetím se proto společnost měla rozhodnout, že se více zaměří na klasické paměti, kde jsou nejzajímavější marže. Odklad masové výroby HBM4 by mohl být důsledkem.
Hynix HBM4, 16vrstvé pouzdro o kapacitě 48 GB (Hynix)
Jenže každá mince má dvě strany a objevují se obavy, zda pro společnost bylo takové rozhodnutí moudré. Proslýchá se totiž, že Samsung, který nyní nemá na poli HBM4 konkurenci, prodává HBM4 čip (přesněji řečeno celé pouzdro) až 3× dráž než HBM3E, kde existuje konkurence Hynixu, Micronu a rodí se ještě konkurence čínské CXMT.
Ať už je důvod jakýkoli, dodávky backendu výrobních linek pro HBM4 nezačnou dříve než v příštím roce. Hynix přinejmenším do příštího jara nebude schopný dodávat tyto paměti ve velkých objemech. Nelze říct, že by je nemohl dodávat vůbec, nějaké linky má a alespoň v omezeném rozsahu je může pro výrobu HBM4 používat. Faktem však zůstává, že jedničkou pro generaci HBM4 nejspíš zůstane Samsung, který je zároveň i jedničkou v segmentu tradičních pamětí (DDR5, LPDDR5X, GDDR6 / GDDR7 ap.).