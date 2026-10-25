Konec mýtu o ošklivém Slunečném pobřeží: Zjistěte, kde pod Burgasem najdete panenské zátoky jako na Jadranu. Když se u českého piva řekne Bulharsko, drtivé většině lidí naskočí sterilní věžáky na Slunečném pobřeží, hlučné barové ulice a all-inclusive bufety plné smažených hranolek. Jenže osmdesát kilometrů pod Burgasem, na pásu mezi pohodovým Lozencem a malebnou vesničkou Sinemorec, teče úplně jiný život.
Zdejší divoké písčité pláže s ústím řeky Veleky, nedotčená příroda Národního parku Strandža a lidové ceny dělají z jihu Bulharska jedno z posledních cenově dostupných míst v Evropě. Sezona 2026 je ale možná jednou z posledních, kdy tato oáza zůstává peněženkám zaslíbeným rájem!
Ceny, ze kterých nezahučí rozpočet: Je Bulharsko opravdu levnější než Albánie?
Poslední dobou každý opěvuje Albánii jako nedotčený balkánský zázrak za hubičku. Jenže čísla mluví jasně: životní náklady v Albánii utěšeně rostou a bulharský jih drží prim! V celkovém prázdninovém balíku ubytování, dopravy a služeb vychází Bulharsko pro rodinný rozpočet znatelně přívětivěji.
Zatímco albánský benzin provětrá peněženku výrazně víc a tamní taxíky si účtují divoké horské přirážky, bulharské ubytování i přesuny drží cenovku při zemi. I když za dobrý oběd v restauraci dáte v obou zemích dost podobné peníze, Albánie zažívá obří příval turistů, což logicky šponuje ceny nahoru. Bulharský jih se oproti tomu stále drží v pozici klidného přístavu, kde vám z bankovního účtu po týdnu prázdnin nezůstanou jen oči pro pláč.
Tip: Petr Vok nikoho neoklamal. Jeho hrobka ale více než sto let mátla badatele. Když v prosinci 1902 poprvé pronikli lidé do dávno hledané rožmberské hrobky ve vyšebrodském klášteře, čekalo je pořádné překvapení.
Foto: Pixabay
Konec bulharského levu: Přechod na euro bez zbytečných zmatků
Pro cestovatele přinesl začátek roku 2026 zásadní novinku – Bulharsko oficiálně přijalo euro a starý dobrý lev zamířil do dějepisných učebnic. Pro české turisty to znamená obrovskou úlevu v podobě jednoduššího počítání. Přepočítací kurz zůstal pevně zafixovaný tak, jak byli lidé zvyklí z dřívějších let (1 EUR = 1,95583 BGN), takže se nemusíte bát žádných kurzových pastí při dvojitém převodu měny.
I když přechod na evropskou měnu a drobná inflace mírně zvedly ceny v restauracích a hotelech, úřady hlídají obchodníky ostřížím zrakem a na cenovkách najdete jasný přehled. Cenová výhoda země tedy spočívá v nižší domácí cenové hladině. Pokud chcete tuto cenovou hladinu ještě chytit v plné síle, neotálejte – okno levnosti se pomalu, ale jistě přivírá!
Přírodní ráj Sinemorec: Nádherný panenský písek místo betonového pekla
Slunečné pobřeží vzniklo jako plánovaný hotelový megakomplex a se svými stovkami výškových budov vyhovuje hlavně milovníkům večírků. Sinemorec je z úplně jiného těsta. Městečko s pár stovkami stálých obyvatel leží přímo na dotek chráněného parku Strandža a tamní pláže Veleka či Butamjata se řadí k tomu nejkrásnějšímu, co Černé moře nabízí.
Jemňoučký písek, krystalicky čistá voda s nižším obsahem soli a ústí dravé řeky kličkující mezi dunami vytvářejí scenerii, která směle konkuruje Jadranu. Rozdíl je v tom, že místo ostrého chorvatského kamení vás čeká měkký písek pod nohama a podstatně přívětivější účet za kávu či večeři. Služby v Sinemorci sice nepotrpí na přehnaný luxus, ale autentičnost, úchvatné západu slunce a božský klid vám to tisícinásobně vynahradí.
Zdroje info: https://www.bulharsko.cz/ https://www.denik.cz/cestovani/bulharsko-sinemorets-dovolena.html https://www.numbeo.com/cost-of-living/
Náhledové foto: Pixabay
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