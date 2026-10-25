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Konec mýtu o ošklivém Slunečném pobřeží: Zjistěte, kde pod Burgasem najdete panenské zátoky jako na Jadranu

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Konec mýtu o ošklivém Slunečném pobřeží: Zjistěte, kde pod Burgasem najdete panenské zátoky jako na Jadranu. Když se u českého piva řekne Bulharsko, drtivé většině lidí naskočí sterilní věžáky na Slunečném pobřeží, hlučné barové ulice a all-inclusive bufety plné smažených hranolek. Jenže osmdesát kilometrů pod Burgasem, na pásu mezi pohodovým Lozencem a malebnou vesničkou Sinemorec, teče úplně jiný život.
Konec mýtu o ošklivém Slunečném pobřeží: Zjistěte, kde pod Burgasem najdete panenské zátoky jako na Jadranu

Konec mýtu o ošklivém Slunečném pobřeží: Zjistěte, kde pod Burgasem najdete panenské zátoky jako na Jadranu

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 15:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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