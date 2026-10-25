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Herci i desítky lidí podpořili v Olomouc nezávislost televize a rozhlasu

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Herci Moravského divadla Olomouc při závěrečné děkovačce podpořili nezávislost České televize a Českého rozhlasu a odmítli plán vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Desítky lidí se sešly také před budovou rozhlasu v Olomouci.
Herci i desítky lidí podpořili v Olomouc nezávislost televize a rozhlasu

Herci i desítky lidí podpořili v Olomouc nezávislost televize a rozhlasu

Zdroj: TOP 09 Olomoucký kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 15:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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