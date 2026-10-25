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Flagg po tvrdém faulu vynechal zápas Dallasu. Magnetická rezonance potvrdila zranění ramene

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Dallas Mavericks už znají první výsledky vyšetření Coopera Flagga. Devatenáctiletý basketbalista utrpěl po pátečním tvrdém faulu proti Indianě lehké podvrtnutí levého ramene a nenastoupil v sobotu proti San Antoniu. Mavericks bez něj a Kyrieho Irvinga prohráli 106:122. Klub zatím nestanovil délku absence své mladé hvězdy a další kontrolu plánuje na příští týden.
Flagg po tvrdém faulu vynechal zápas Dallasu. Magnetická rezonance potvrdila zranění ramene

Flagg po tvrdém faulu vynechal zápas Dallasu. Magnetická rezonance potvrdila zranění ramene

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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