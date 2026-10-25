Pojištění domu nemusí krýt fotovoltaiku, tepelné čerpadlo ani bateriové úložiště. Zjistěte to dřív, než bude pozdě

Fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo a bateriové úložiště. Tři technologie, které dnes najdeme na desítkách tisíc českých rodinných domů. Jen v roce 2024 přibylo v Česku přes 40 900 nových domácích fotovoltaických elektráren a 84 % z nich už bylo vybaveno baterií. Počet instalovaných tepelných čerpadel na konci téhož roku přesáhl 253 000. Řada majitelů však po instalaci těchto technologií zapomene na jednu zásadní věc: aktualizovat pojistnou smlouvu. Problém se přitom může projevit až ve chvíli, kdy dojde ke škodě.
Velké české pojišťovny tyto technologie zpravidla dokážou zahrnout do pojištění stavby. To ale neznamená, že jsou automaticky kryté za všech okolností a bez nutnosti upravit stávající smlouvu. Rozhodují konkrétní pojistné podmínky, sjednaná pojistná částka, limity pro vedlejší stavby i to, jak daná pojišťovna klasifikuje baterii, venkovní jednotku tepelného čerpadla nebo panely umístěné na pergole.
Stavba, nebo domácnost? Základní omyl za statisíce
Nejčastější chyba začíná už u samotného typu pojištění. Fotovoltaika pevně připevněná ke střeše nebo tepelné čerpadlo instalované jako součást domu zpravidla spadají do pojištění stavby, nikoli domácnosti. ČSOB Pojišťovna to ve svých materiálech uvádí přímo: solární panely i tepelné čerpadlo se považují za součást stavby. Pojištění domácnosti naproti tomu chrání především movité věci, jako jsou nábytek, elektronika nebo oblečení.
Kdo má sjednané pouze pojištění domácnosti, ale nemá pojištěnou samotnou stavbu, nemusí mít fotovoltaiku ani tepelné čerpadlo dostatečně chráněné.
Podobně k těmto technologiím přistupují také pojišťovny Allianz, UNIQA, Kooperativa a Direct. Ve veřejně dostupných podmínkách velkých českých pojišťoven není střešní fotovoltaika ani pevně instalované tepelné čerpadlo plošně vyloučeno z pojištění stavby. Rozhodující však zůstávají konkrétní podmínky smlouvy a rozsah sjednaného krytí. Problém tedy zpravidla nespočívá v tom, že by pojišťovny tyto technologie odmítaly pojistit, ale v detailech, které majitelé často přehlížejí.
Podpojištění: tichý zabiják pojistného plnění
Představte si dům pojištěný na 4 miliony korun. Majitel na něj nechá nainstalovat fotovoltaiku s baterií za 450 tisíc korun a tepelné čerpadlo za dalších 500 tisíc, pojistnou částku však nezmění. Hodnota nemovitosti a jejího vybavení se zvýší, ale smlouva na tuto změnu nereaguje. Pokud následně vznikne škoda za 800 tisíc korun, může pojišťovna pojistné plnění výrazně snížit.
Právě na tento problém upozorňuje ČSOB Pojišťovna. Podstatou podpojištění je, že sjednaná pojistná částka neodpovídá skutečné hodnotě pojištěného majetku. Pokud jsou splněny podmínky pro uplatnění podpojištění, může se pojistné plnění krátit v poměru mezi sjednanou a skutečnou hodnotou majetku. Konkrétní postup závisí na pojistné smlouvě a příslušných podmínkách.
Podobný problém může nastat u vedlejších staveb. Slavia pojišťovna upozorňuje, že panely umístěné například na garáži nebo pergole mohou spadat pod limit sjednaný pro vedlejší stavby. Pokud tento limit nestačí pokrýt skutečnou hodnotu majetku, může být výsledné pojistné plnění nedostatečné.
Domácí fotovoltaická elektrárna bez baterie dnes může představovat investici kolem 200 tisíc korun. S bateriovým úložištěm se cena může pohybovat přibližně mezi 350 a 550 tisíci korunami. Tepelné čerpadlo může přidat dalších zhruba 500 tisíc korun. Celková hodnota nově instalovaných technologií tak může dosáhnout až milionu korun, který je potřeba zohlednit při nastavení pojištění.
Baterie: největší šedá zóna
Solární panely na střeše jsou pro pojišťovnu poměrně jednoznačným případem. Jsou pevně připevněné k budově a zpravidla je lze snadno zařadit mezi její součásti. U bateriového úložiště může být situace složitější. Baterie může být namontovaná na stěně v technické místnosti, umístěná v garáži nebo instalovaná v samostatném venkovním boxu. Právě způsob umístění může ovlivnit, jak ji pojišťovna posoudí a zda se na ni vztahují případné limity pro vedlejší stavby nebo příslušenství.
Veřejné produktové stránky pojišťoven často nezmiňují bateriová úložiště tak jednoznačně jako samotné solární panely. Nestačí proto spoléhat na obecné tvrzení, že pojištění domu pokrývá veškeré instalované technologie. Je potřeba prostudovat všeobecné pojistné podmínky i případná doplňková ujednání a ověřit, jak konkrétní pojišťovna přistupuje k baterii, jejímu umístění a jednotlivým rizikům.
V roce 2024 mělo baterii 84 % nově instalovaných rezidenčních fotovoltaických elektráren. Podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu se tak bateriová úložiště stávají stále běžnější součástí domácí energetiky. Solární asociace navíc upozorňuje na očekávaný rozvoj bateriových systémů v souvislosti s legislativními změnami označovanými jako Lex OZE III. Správné pojištění baterií proto bude stále důležitější, a to nejen u klasických střešních elektráren.
Technická porucha, krádež, krupobití: co je a co není v základu
Ani správné zařazení technologie do pojistné smlouvy a odpovídající pojistná částka automaticky nezaručují krytí všech možných rizik. Základní varianty pojištění stavby obvykle zahrnují vybrané živelní události, například požár, úder blesku, vichřici, krupobití, tíhu sněhu, pád stromu nebo škody způsobené vodou. Právě tyto události mohou ohrozit střešní panely i venkovní jednotku tepelného čerpadla.
Co ale základní pojištění nemusí zahrnovat?
- Technická porucha a strojní rizika – například zkrat, přepětí nebo poruchu střídače. Allianz nabízí také strojní pojištění s limitem 100 000 Kč a podmínkou, že zařízení není starší než 10 let. U jiných pojišťoven může být podobné krytí součástí vyššího pojistného balíčku nebo samostatného připojištění.
- Krádež a vandalismus – mohou být kryté, ale často záleží na způsobu zabezpečení, umístění zařízení a konkrétních pojistných podmínkách. Panely na odlehlé pergole mohou být z hlediska rizika posuzovány jinak než panely na střeše obývaného domu.
- Požadované doklady – například faktury, revizní zprávy nebo fotodokumentace instalace. Tyto dokumenty mohou být důležité při prokazování hodnoty zařízení, jeho řádné instalace i okolností vzniku škody. Jejich absence nemusí automaticky znamenat zamítnutí plnění, může však vyřízení pojistné události zkomplikovat.
Co udělat hned, ne až po škodě
Náprava zpravidla nevyžaduje sjednání úplně nového pojištění. Často stačí zkontrolovat stávající smlouvu a podle potřeby ji upravit. Doporučený postup je následující:
- Najděte pojistnou smlouvu, všeobecné pojistné podmínky a případné dodatky.
- Ověřte, zda máte sjednané pojištění stavby, nikoli pouze pojištění domácnosti.
- Zkontrolujte pojistnou částku a ověřte, zda zohledňuje hodnotu fotovoltaiky, tepelného čerpadla i bateriového úložiště.
- Prověřte limit pro vedlejší stavby, pokud jsou panely nebo jiné technologie umístěny na garáži, pergole či jiné stavbě mimo hlavní budovu.
- Zjistěte, zda pojištění zahrnuje také technické poruchy a jaké limity pro ně platí.
- Kontaktujte pojišťovnu nebo svého zprostředkovatele a nechte si potvrdit, zda smlouva odpovídá současné hodnotě majetku a rozsahu požadovaného krytí.
Po úpravě smlouvy se pojistné může zvýšit, protože roste hodnota pojištěného majetku nebo rozsah krytých rizik. To je ale obvykle přijatelnější než spoléhat na pojistku, která nemusí v případě škody pokrýt skutečnou hodnotu instalovaných technologií.
Fotovoltaika, baterie a tepelné čerpadlo mohou představovat investici v řádu stovek tisíc až milionu korun. Proto se vyplatí ověřit rozsah pojištění včas, nikoli až po první bouřce, technické poruše nebo krupobití.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík