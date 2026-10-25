Na kmenech javorů ve Slezsku rostou léze velikosti talíře. Americká houba rozrušuje dřevo enzymem, který strom nedokáže zastavit

V září 2015 ohlásila česká fytosanitární služba přes databázi EPPO čtyři nakažené javory na ploše pouhých dvou čtverečních kilometrů kdesi v moravskoslezském regionu. Na jednom z kmenů měřila léze sto třicet pět centimetrů. Tehdy to vypadalo jako kuriozita, první potvrzený výskyt severoamerické houby
Eutypella parasitica na českém území. O dva roky později už terénní průzkum evidoval pětatřicet lokalit rozesetých po čtyřech stech čtverečních kilometrech. A dnes? České metodiky pracují s areálem o rozloze třinácti set až šestnácti set čtverečních kilometrů, ohraničeným Beskydami, Moravskou brázdou, ostravskou aglomerací a státní hranicí. Bradavkatka ve Slezsku zdomácněla. Jak se severoamerický parazit zabydlel v povodí Odry
Původní domov
Eutypella parasitica sahá od Ontaria a Quebecu přes Connecticut, Ohio a Wisconsin až po Minnesotu. V tamních javorových porostech funguje jako endemický patogen, napadá zhruba dva a půl procenta stromů, místy ale i čtyřicet procent v jediném porostu. Do Evropy se dostala pravděpodobně se stavebním dřívím nebo jiným dřevním materiálem. Přesná trasa zůstává neznámá, české metodiky ovšem označují za nejpravděpodobnější vstupní bránu širší ostravsko-karvinskou oblast, odkud se organismus mohl posouvat do citlivých porostů v CHKO Poodří a podhůří Beskyd.
Proč právě Slezsko? Bavorská studie publikovaná letos v časopise
Forest Pathology potvrdila, že pravděpodobnost výskytu stoupá s vyššími srážkami, středními teplotami, blízkostí vodních toků a sousedstvím už infikovaných stanovišť. Slezsko splňuje všechny čtyři podmínky najednou. Aluviální lesy podél Odry, Ostravice a Morávky, roklinové porosty v nižších polohách, vlhké klima, to vše vytváří ideální zázemí pro šíření spor deštěm a větrem z jednoho kmene na druhý. Skrytý útok pod kůrou: proč javory prohrávají přetlačovanou s houbou
Bradavkatka proniká do stromu přes čerstvé rány a pahýly po odřezaných větvích. Pod kůrou rozrůstá bělavé až krémové myceliální vějíře, které zabíjejí lýko a kambium. Javor se brání, vytváří hojivé pletivo, takzvaný kalus, na okraji napadené zóny. Jenže patogen v období dormance stromu bariéru znovu proráží a posouvá se dál. Výsledkem je roky trvající souboj, v němž léze rok od roku narůstá.
Mladá léze vypadá nenápadně: mírně vpadlá nebo zploštělá plocha skrytá pod neporušenou kůrou. Po pěti až osmi letech se objeví černé plodnice (stromata) a kůra začne opadávat. Starší nádory dosahují délky kolem jednoho a půl metru, mají vyvýšený okraj, propadlý střed a charakteristický terčovitý vzor. Laboratorní práce z roku 2020 prokázala, že houba rozkládá lignin a narušuje buněčné stěny dřeva kombinací ligninolytických a polysacharidy degradujících enzymů. V rané fázi jde o měkkou hnilobu, v pokročilejším stadiu o bílou hnilobu. Přesný enzymový profil dosud nebyl detailně popsán.
Praktický důsledek: strom postupně ztrácí mechanickou stabilitu kmene. Mladé javory mohou odumřít poměrně rychle, starší jedinci přežívají déle, ale stávají se statickým rizikem, hrozí zlom kmene při vichřici nebo pod tíhou mokrého sněhu. V terénních datech z let 2015–2016 se podíl nemocných javorů na jednotlivých lokalitách pohyboval od jednoho do padesáti procent.
VIDEO 352 nepůvodních hub v Česku: bradavkatka jako součást invazní vlny
Bradavkatka nezůstává osamělým případem. V červnu 2026 představil
Výzkumný ústav Silva Taroucy vůbec první souhrnný seznam nepůvodních hub a oomycetů na českém území, celkem 352 druhů, z nichž 156 se v tuzemských podmínkách naturalizovalo a 72 se chová invazně. Data pokrývají období od roku 1813 do roku 2022 a ukazují zřetelný zlom kolem přelomu tisíciletí: zatímco starší vlna zavlékání se týkala hlavně zemědělských a zahradnických plodin, po roce 2000 stále častěji přicházejí patogeny ohrožující lesní ekosystémy a volnou krajinu.
Pro srovnání: kloubnatka smrková (
Sirococcus conigenus) prakticky zlikvidovala výsadby smrku pichlavého na přibližně osmi tisících hektarech v Krušných horách. Bradavkatka zatím operuje na menší ploše, ale v ekologicky mimořádně cenných javorových stanovištích, v lužních lesích, břehových porostech a horských klenových bučinách. A na rozdíl od kloubnatky má extrémně dlouhou latentní fázi, během níž vizuálně „klidné“ okolí nakaženého stromu vůbec nemusí signalizovat problém. Může se houba rozšířit za hranice Slezska, a dá se jí bránit?
České predikční modely přisuzují bradavkatce velmi vysoký potenciál rozšíření do dalších částí republiky. Zvlášť zranitelné jsou teplejší oblasti s vyššími srážkami, lužní komplexy a horské klenové bučiny. Mimo Slezsko zatím stabilní ohnisko doložené nebylo, ale EPPO už v roce 2008 vyřadila
Eutypella parasitica ze svého varovného seznamu s konstatováním, že eradikace v evropských podmínkách se jeví jako neproveditelná. Český rostlinolékařský portál ÚKZÚZ dodává, že v prvních letech infekce chybí viditelné příznaky a zachytit patogen ve školkařském materiálu je prakticky nemožné.
Co tedy zbývá? Zpomalovací opatření. Odstranění zdrojů inokula, bezpečná likvidace napadeného dřeva, omezení poranění kmenů při těžbě i údržbě, monitoring vlhkých lokalit. U cenných solitérních stromů, třeba památných javorů, připouští odborná literatura chirurgický zásah v úzkém pruhu kůry kolem okraje léze, jde ovšem o krajní a individuální řešení. Spolehlivá chemická ani biologická léčba kmenové infekce v dostupných zdrojích popsána nebyla. A veřejně dostupné přehledy nezmiňují ani přirozeného predátora či biokontrolní organismus, který by bradavkatku v jejím domovském severoamerickém areálu účinně reguloval.
Jak napadený javor poznat: průvodce pro majitele zahrad i správce parků
Bradavkatka se netýká jen lesních porostů. Evropské i české zdroje potvrzují výskyt v městské zeleni, příměstských lesích i soukromých zahradách; v Mnichově byly nakažené stromy doloženy ve všech třech typech prostředí. Rozpoznat ji v terénu pomáhá několik vodítek:
Léze na hlavním kmeni nebo silné větvi, obvykle v okolí starého pahýlu či jizvy po řezu. V raném stadiu zploštělá nebo mírně propadlá zóna pod zdánlivě neporušenou kůrou. Po odklopení kůry bělavé až krémové myceliální vějíře na okraji rány. Ve stáří opadaná kůra, černé středové partie s drobnými plodnicemi a nápadné zduření kmene.
Definitivní potvrzení stojí na laboratorní analýze, PCR se specifickými primery nebo mikroskopii plodnic. Kdo si na svém javoru všimne podezřelého zduření, měl by kontaktovat místní správu lesů nebo krajskou pobočku ÚKZÚZ.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková