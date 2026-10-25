Z puberťáka ze Snowboarďáků je zatraceně sexy chlap. Vojta Kotek na archivních fotkách vypadá jako hollywoodská hvězda

Když se Vojtěch Kotek objevil v roce 2004 ve Snowboarďácích, bylo mu šestnáct a Česko ho zařadilo do škatulky „roztomilý puberťák z komedie“. VIPŽivot připomíná, že fanynky ho milovaly a jeho plakáty zdobily zdi dětských pokojíčků. O dvě dekády později se z něj už stal prostě chlap. Ostřejší rysy, kontrolovaný pohled, temnější výraz. U jeho fotek na sítích lidé mluví o podobě s Richardem Gerem, Ewa Farna mu napsala, že se „vrací na zeď pokojíčku“, tentokrát ovšem z úplně jiných důvodů. A načasování není náhodné: právě běží třetí řada Zrádců, pořadu, který z Kotka udělal jednu z nejsledovanějších televizních tváří v Česku.
Hradní pán místo snowboardisty
Proměna nestojí jen na tom, že Kotek zestárl. Stojí na tom, co s ním udělala role. Režisér Markus Krug v rozhovoru pro CNN Prima NEWS otevřeně přiznal, že chtěl Kotka odpojit od komediální image. Hradní pán ve Zrádcích je stylizovaná postava, arbiter hry, který z bezpečné vzdálenosti sleduje aliance, podezření a zrady mezi soutěžícími. Tvůrci ladili jeho jazyk, tempo řeči i kostým jako samostatnou hereckou roli. A právě tady se rodí ten „zatraceně sexy chlap“, o kterém píšou fanynky v komentářích. Není to obličej sám o sobě. Je to kombinace:
- Hlasu – Kotkův hluboký, záměrně zpomalený projev dodává každé větě váhu.
- Odstupu – hradní pán nikdy nespěchá, nikdy se nepředvádí, vždy kontroluje situaci.
- Kostýmu a vizuálu – temná stylizace, ostré světlo, gotická atmosféra hradu.
- Hereckého rozhodnutí – Kotek nehraje sám sebe, hraje postavu, a právě ta distance přitahuje.
Čísla, která vysvětlují, proč se o něm mluví právě teď
Třetí řada Zrádců odstartovala 16. září na platformě prima+ a o čtyři dny později na TV Prima. Start lineárního vysílání přitáhl 440 tisíc diváků starších patnácti let a ve skupině 15-54 dosáhl podílu 21,24 procenta. To nejsou čísla okrajového pořadu, to je mainstream. Podle MediaGuru byly Zrádci nejsledovanějším pořadem celé platformy prima+ za loňský rok. Kotek je tváří tohoto fenoménu. Každá neděle na Primě, a s každým dílem roste i pozornost kolem jeho osoby.
Bylo by nepoctivé tvrdit, že Kotek byl dřív nevýrazný a teprve teď se z něj stal někdo zajímavý. Snowboarďáci z něj udělali idol dospívajících, jenže šlo o klukovskou, hlučnou, rozjívenou energii. Typ přitažlivosti, který má expiraci spolu s pubertou diváků. Co se změnilo, je registr. Osmatřicetiletý Kotek funguje na úplně jiné frekvenci. Tam, kde šestnáctiletý křičel a dělal grimasy, dnes osmatřicetiletý mlčí a nechává pracovat pauzu. Sám po premiéře třetí řady řekl, že ví, že ho lidé „mají rádi v téhle poloze“, a nemá pocit, že musí někoho přesvědčovat.
Archivní portréty jako zrcadlo proměny
Na sociálních sítích se v posledních týdnech objevily archivní snímky připisované fotografce Ivě Haj, které kontrast mezi „tehdy a teď“ zhustily do několika záběrů. Fanoušci v komentářích sahali po hollywoodských přirovnáních, padlo jméno Richarda Gerea, někteří viděli artovější, evropštější typ. Podle nás je přesnější říct, že Kotek na těch portrétech vypadá přesně tak, jak by měl vypadat člověk, jehož hlavní pracovní nástroj je dnes charisma a kontrola, ne roztomilost. Ewa Farna pod jedním z Kotkových příspěvků ze Zrádců napsala, že se jí „vrací na zeď pokojíčku“.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová