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Z puberťáka ze Snowboarďáků je zatraceně sexy chlap. Vojta Kotek na archivních fotkách vypadá jako hollywoodská hvězda

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Dennívýzva
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Šestnáctiletý kluk z teenagerské komedie a osmatřicetiletý hradní pán ze Zrádců. Mezi těmi dvěma tvářemi leží dvacet dva let a úplně jiný typ charismatu.
Z puberťáka ze Snowboarďáků je zatraceně sexy chlap. Vojta Kotek na archivních fotkách vypadá jako hollywoodská hvězda

Z puberťáka ze Snowboarďáků je zatraceně sexy chlap. Vojta Kotek na archivních fotkách vypadá jako hollywoodská hvězda

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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