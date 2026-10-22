Nový Xbox má stát $1499 ±$300. Stále by však byl levnější než GeForce RTX 5080

Výrobci konzolí to tentokrát budou mít těžké. Zatímco stesky nad cenami pamětí, které stojí ≥5× více než loni na jaře, už se objevují celkem sporadicky (uživatelé si prostě zvykli) a podobně je to i s reakcemi na ceny SSD, mechanických pevných disků (sem-tam se ještě tak objeví nářky v kontextu grafických karet), konzole budou mít problém. Jejich výrobci je totiž zavedli jako řešení, které je dostupné za relativně nízkou cenu, takže na ně zákazníci hledí jako na produkt, který má být levný.
S nadcházející generací to z principu není možné. Konzole vznikají ve stejných továrnách jako ostatní hardware, ze stejných materiálů a na stejných linkách jako ostatní hardware. Změnil se i podíl na výrobních objemech. Zatímco dříve si TSMC zadavatele velkoobjemových zakázek, kam konzole patřily, hýčkala výhodnějšími cenami, dnes je situace jiná. Konzole byly předběhnuty SoC pro mobilní telefony, ta následně AI akcelerátory a serverovými procesory.
Navzdory tomu, může v kontextu světa konzolí, překvapit, že Microsoft nyní odhaduje výslednou cenu nového Xboxu zhruba v rozpětí $1200-$1800. Řekněme tedy $1500. Když před 20 lety Sony vydala Playstation 3, stála 20GB varianta $499 a standardní 60GB $599. Ta by, po započtení inflace, dnes odpovídala více než $1000. Rozdíl tedy z velké části tvoří jen samotná inflace. Zůstává tedy ~50% navýšení, které lze snadno vysvětlit růstem cen komponent v posledním roce.
Na situaci se lze dívat ještě jinak. Konzole zpravidla vycházely levněji než PC konfigurace o podobném výkonu. Ani při ceně $1800 by tomu nebylo jinak. GPU chystaného Xboxu by se podle dostupných útržkovitých informací mělo blížit výkonu GeForce RTX 5080 (Microsoft možná zvolí trochu nižší takty - oproti desktopu - pro udržení spotřeby na rozumné úrovni). Ta aktuálně samotná začíná na ~$2000, takže by celá konzole vycházela levněji než podobně výkonná grafická karta nyní - bez ohledu na cenu dalších komponent.
Aktuální ceny GeForce RTX 5080 (NewEgg)
Někteří uživatelé také upozorňují, že handheld konzole za poslední léta zdražily z $150-200 na $400-600. Navzdory prakticky trojnásobné ceně poptávka v tomto segmentu neupadá.
A co Playstation 6? Jistou dobu to vypadalo, že se Sony snaží (nižší hardwarovou konfigurací) udržet cenu na trojciferné částce, ale takový výhled se dnes už jeví jako spíš optimistický. Pokud ceny hardwaru neklesnou, vypadá to spíše na částku kolem $1100-$1200.