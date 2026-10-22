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Nový Xbox má stát $1499 ±$300. Stále by však byl levnější než GeForce RTX 5080

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Delší dobu je jasné, že nový Xbox bude výkonnější než Playstation 6 a to nikoli o zanedbatelných pár procent. To se samozřejmě podepíše i na ceně, která bude poměrně vysoká. Nebo ne?
Asha Sharma

Asha Sharma

Zdroj: Microsoft
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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