Reklama
Nová tepelná čerpadla jsou už v roce 2026 v prodeji: Uvnitř mají i přes 1000 °C, je to vůbec bezpečné?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Při výběru vytápění se dnes můžete setkat s čerpadlem, které používá propan […]
Nová tepelná čerpadla jsou už v roce 2026 v prodeji: Uvnitř mají i přes 1000 °C, je to vůbec bezpečné?
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 25.10.2026 14:12
Reklama
Kdo platí z důchodu nájem či splátky, měl by zbystřit. ČSSZ posouvá 2 listopadové výplaty důchodcům
Kdo má trvalý příkaz na nájem, zálohu na elektřinu nebo splátku půjčky […]
Češi mají doma místo, kam se nikdo nedívá. Za 119,90 Kč z Actionu tam uklidíte letní oblečení
Pod postel se v řadě bytů celé měsíce nikdo nepodívá a válí […]
Velký problém s důchodem pro všechny OSVČ. Kdo si nepohlídá tohle. Nedostane ani 17 000 Kč
Kdo podniká na živnostenský list, drží výši své budoucí penze z velké […]
Tuhle chybu s odchodem do důchodu opakují čeští senioři pořád dokola. Prodělají na tom i 25 000 Kč ročně
Kdo dosáhne důchodového věku na podzim, obvykle dlouho neváhá a žádost o […]
Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Můžete vstoupit na sousedův pozemek, když rekonstruujete?
Home-in-Cube
dnes, 15:39
2 min
Test znalostí o klíčových letopočtech české historie: Každý by měl udělat maximálně 2 chyby
In-lifestyle.cz
dnes, 15:39
2 min
Konec mýtu o ošklivém Slunečném pobřeží: Zjistěte, kde pod Burgasem najdete panenské zátoky jako na Jadranu
Svět cestovatele
dnes, 15:35
3 min
Vypadá jako nejobyčejnější vázička po babičce. Kdo ale najde na dně tuhle značku, může chtít po sběratelích až 4 000 Kč
FAJNTIP.cz
dnes, 15:30
4 min
Dívka na koštěti se natáčela v Pardubicích. Z kasáren udělali blázinec a kašnu byste hledali marně
Výletárium
dnes, 15:28
2 min
Reklama
Strážníci před Dušičkami pohlídají všechny ostravské hřbitovy
Ostravská Drbna
dnes, 15:28
1 min
Herci i desítky lidí podpořili v Olomouc nezávislost televize a rozhlasu
Hanácká Drbna
dnes, 15:16
1 min
Nápad na zítřejší oběd: Mexické fazole v husté rajčatové omáčce s klobásou a feferonkou jsou hotové za 20 minut, pochutnáte si a dodají energii na celý den
Cooky.cz
dnes, 15:16
4 min
Pojištění domu nemusí krýt fotovoltaiku, tepelné čerpadlo ani bateriové úložiště. Zjistěte to dřív, než bude pozdě
Mobify.cz
dnes, 15:16
5 min
Dvířka pračky po praní necháváte otevřená? Opraváři varují: zámek se prohne a voda vám poteče na podlahu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:14
2 min
Reklama
Kandahárský obr: Legenda o obrovi, který v Afghánistánu bojoval s americkými speciály
Securitytech
dnes, 15:06
3 min
Hospic se ročně stará o stovky pacientů, musí ale řešit i dočasné uložení těl nebožtíků
Plzeňská Drbna
dnes, 15:01
1 min
Brněnští vědci sestavili genom apomiktické rostliny. Získali si tak světové prvenství
Brněnská Drbna
dnes, 15:00
1 min
Čekají nás mrazy, déšť i slunečné dny. Máme pro nejaktuálnější předpověď na příští týden
Meteocentrum.cz
dnes, 15:00
2 min
Gumová rukavice a lžíce za pár korun otevřou i tu nejtvrdší sklenici. Stačí znát fyzikální princip, který víčko porazí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:00
4 min
Reklama
Na kmenech javorů ve Slezsku rostou léze velikosti talíře. Americká houba rozrušuje dřevo enzymem, který strom nedokáže zastavit
VědaŽivě.cz
dnes, 15:00
5 min
HOSPODSKÝ KVÍZ: Co o sobě (ne)víme? Otestujte své znalosti o lidském těle a zdraví
NESPECHEJ.cz
dnes, 15:00
1 min
Dívka na koštěti: O roli Saxany byl zájem a její jméno nese skrytý odkaz na tehdy provokativní slovo
V Telce
dnes, 14:57
3 min
Boss hokejového svazu Hadamczik v problémech. Český hokej připravil o statisíce
SportyŽivě
dnes, 14:54
5 min
Jablonec po dvou gólech Nebyly vyhrál v Hradci, domácí přišli o zraněného Daridu
Hradecká Drbna
dnes, 14:43
3 min
Reklama
Staroměstské náměstí zcela zaplnili demonstranti, policie ho uzavřela
Pražská Drbna
dnes, 14:39
2 min
Harry a Meghan už zase balí kufry! Po návratu do Británie se chystají zpět do Ameriky
Aplausin.cz
dnes, 14:36
1 min
V našem kvízu si můžete připomenout písně z oblíbeného českého zpěvníku Já písnička 2
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:30
1 min
Bábovka bez katastrofy: 8 triků, aby byla vláčná, nespadla a šla vyklopit
Poudree.cz
dnes, 14:30
4 min
Češi se zbavují kuchyňských skříněk. Kopírují zahraniční trend, který je hezčí a praktičtější
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:30
3 min
Reklama
Flagg po tvrdém faulu vynechal zápas Dallasu. Magnetická rezonance potvrdila zranění ramene
Vše o sportu
dnes, 14:15
2 min
Nová tepelná čerpadla jsou už v roce 2026 v prodeji: Uvnitř mají i přes 1000 °C, je to vůbec bezpečné?
Spotřebitelov.cz
dnes, 14:12
3 min
Parník uvízl na útesu a záchranné lodě čekaly poblíž. Nakonec nepřežil nikdo na palubě
Kód Enigma
dnes, 14:11
3 min
Malý a ještě menší. Světové metropole hledají cestu, jak bránit výstavbě mikrobytů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:10
Žabí huby s rumem a ořechy: Zapomenuté půlměsíčky s ořechovou nádivkou, které změknou až druhý den
Cooky.cz
dnes, 14:08
6 min
Reklama
Silničáři na Vysočině začali rozmisťovat sněhové zábrany, čekají nové sypače
Jihlavská Drbna
dnes, 14:08
2 min
Kvíz: Vyrostli jste na legendárních animácích? Poznejte postavy ze slavných seriálů
Kinobox.cz
dnes, 14:05
1 min
Vražda na předměstí Paříže: pachatele vyšetří lékař, advokát pozůstalých protestuje
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:05
Laskavost si zaslouží ocenění. Kraj chce vyzdvihnout ty, kteří pomáhají
Liberecká Drbna
dnes, 14:01
1 min
Pod Českým rájem leží smaragdové jezero. Jeho barvu nevytvářejí řasy, ale kombinace minerálů a světla v naprosté tmě
VědaŽivě.cz
dnes, 14:00
3 min
Reklama
Svazek bylinek za pár korun vyžene zatuchlinu z chalupy za jediný den. Stačí ho zavěsit do rohu místnosti a nechat pracovat
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:00
5 min
Kolik bere německý číšník oproti českému? Rozdíl přesahuje 40 tisíc měsíčně bez dýšek!
Planeta ekonomiky
dnes, 14:00
4 min
Na Českobudějovicku se objevila salmonela, veterináři musí slepice vybít
Budějcká Drbna
dnes, 14:00
1 min
Smůla pro Šulce i národní tým. Český reprezentant má vážné potíže s kolenem
SportyŽivě
dnes, 13:59
5 min
Nesnídám, dám si kávu a nikotin. Veronika Arichteva popsala svůj den a rýpla si do žen, které používají filtry
VIPživot.cz
dnes, 13:58
3 min
Reklama
Reklama
Rakovina mozku zpočátku nemusí bolet. Onkolog popsal příznaky, které mohou přijít jako první
Z puberťáka ze Snowboarďáků je zatraceně sexy chlap. Vojta Kotek na archivních fotkách vypadá jako hollywoodská hvězda
Jaká bude letošní zima? Staré pranostiky upozorňují na důležité říjnové znamení, které mnozí přehlížejí
Sparta - Slovácko 5:1. Haalandův bratranec si otevřel střelnici, už dal čtyři góly
Parník uvízl na útesu a záchranné lodě čekaly poblíž. Nakonec nepřežil nikdo na palubě
Reklama
Reklama