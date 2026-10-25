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Nová tepelná čerpadla jsou už v roce 2026 v prodeji: Uvnitř mají i přes 1000 °C, je to vůbec bezpečné?

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Při výběru vytápění se dnes můžete setkat s čerpadlem, které používá propan […]
Nová tepelná čerpadla jsou už v roce 2026 v prodeji: Uvnitř mají i přes 1000 °C, je to vůbec bezpečné?

Nová tepelná čerpadla jsou už v roce 2026 v prodeji: Uvnitř mají i přes 1000 °C, je to vůbec bezpečné?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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