Kandahárský obr: Legenda o obrovi, který v Afghánistánu bojoval s americkými speciály

Kandahárský obr patří k nejznámějším příbězích, které se kolem války v Afghánistánu šíří online. Podle legendy měla jednotka amerických speciálních sil v roce 2002 v odlehlých horách provincie Kandahár narazit na obrovského rudovlasého humanoida.
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Během let se tento příběh rozšířil daleko za hranice vojenských kruhů, podnítil představivost, přestože postrádal jakékoli pádné důkazy.
Co se stalo v Kandaháru
Kandahárský obr patří k nejznámějším příbězích, které se kolem války v Afghánistánu šíří online. Podle legendy měla jednotka amerických speciálních sil v roce 2002 v odlehlých horách provincie Kandahár narazit na obrovského rudovlasého humanoida.
Během let se tento příběh rozšířil daleko za hranice vojenských kruhů, podnítil představivost, přestože postrádal jakékoli pádné důkazy.
Podle nejrozšířenější verze pátrala americká jednotka speciálů po pohřešované hlídce v odlehlých horách provincie Kandahár v Afghánistánu.
U vchodu do jeskyně v horách měla , v okolí kosti a zbytky komunikačního vybavení. najít tvora vysokého zhruba 12 stop
Než stihli dál hledat, z jeskyně vyběhla obrovská postava a zaútočila. Tvor byl popsán jako 3,6 až 4,5 metru vysoký, s ohnivě rudými vlasy,
šesti prsty na každé ruce a dvěma řadami zubů ve vrčící tlamě. Vyzbrojen mohutným kopím obr jedinou ranou probodl jednoho vojáka (často označovaného jednoduše jako „Dan“) a smrtelně ho zranil. Americký voják v Afghánistánu, CC BY-ND 2.0
Zbytek jednotky zahájil palbu a použil celý svůj arzenál, aby obra srazili k zemi. Údajně trvalo 30 sekund nepřetržité palby z pušek a odstřelovací pušky ráže .50,
než byl obrovský nepřítel konečně zabit. Jakmile se prach usadil, vojáci zůstali zírat na mohutné tělo záhadného útočníka.
Poté tým vysílačkou zavolal vrtulník a naložil obrovo tělo do nákladové sítě, která měla být letecky odvezena. Podle příběhu bylo tělo letecky přepraveno na americkou základnu a od té doby už nikdy neviděli.
Některé verze příběhu uvádějí, že
jednotka byla nucena podepsat dohody o mlčenlivosti, aby byl incident udržen v tajnosti, a údajně proto neexistuje žádná oficiální zpráva.
Server Snopes podle popisu na webu Together We Served nenašel pro existenci tvora žádné důkazy a ministerstvo obrany USA jednoznačně potvrzuje, že americké síly na nic takového nenarazily. Nikdo nepředložil kostru, vzorek tkáně ani fotografii s ověřitelnými metadaty.
Kandahárský obr: Jak se legenda šířila
Na rozdíl od skutečných zpráv o průběhu operací se příběh neobjevil v žádných oficiálních kanálech. Žádná datovaná hlášení, jmenovitě uvedení svědci ani fotodokumentace ho nepodporují. Přesný první zdroj není jednoznačně doložen.
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Legenda se rozšířila především přes internetová fóra a sociální sítě. Koluje také údajná fotografie z roku 1923, k níž neexistuje ověřitelná dokumentace. Podle dostupných zdrojů se objevují i obrázky vytvořené umělou inteligencí, které působí jako “nové důkazy”. Nefilim a bytosti ze starověkých mýtů
Část kouzla Kandaharského obra spočívá v tom, jak odráží starověké příběhy o obrech v mýtech a svatých písmech. Popsané vlastnosti tvora, ohnivě rudé vlasy, prsty navíc a chuť na lidské maso,
se velmi podobají Nefilim, rase obřích bytostí zmíněných v Bibli.
V biblické tradici byli Nefilim potomky padlých andělů, kteří se prý ve starověku potulovali po zemi a lidských žen.
Není náhodou, že někteří zastánci příběhu Kandaharského obra věří, že tvor byl opravdu Nefilim, který přežil až do moderní doby.
V Afghánistánu a okolních regionech je folklór bohatý na nadpřirozené bytosti (jako jsou džinové nebo divové), takže příběh o zuřivém obrovi číhajícím v jeskyni se může snadno uchytit v kulturní představivosti. Legenda v podstatě balí starodávný archetyp do současného válečného prostředí.
Stejně důležité je místo příběhu ve vojenském folklóru. Válečné zóny často dávají vzniknout vlastním mýtům a legendám, protože vojáci si vyměňují strašidelné historky na základně nebo na hlídce.
Kandahárský obr se stal ukázkovým příkladem moderní vojenské mytologie, fantastického příběhu zrozeného z konfliktu v Afghánistánu.
Zdroj:
Together we served Autor/Licence fotografie: Kandahárský obr, Filip Klasna, obrázek vytvořen pomocí umělé inteligence (Gemini), Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)