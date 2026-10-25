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Laskavost si zaslouží ocenění. Kraj chce vyzdvihnout ty, kteří pomáhají

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Dennívýzva
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Velká část pomoci druhým se odehrává mimo pozornost veřejnosti. Doma, v sociálních službách i v terénu. Právě proto vznikla Cena laskavosti, kterou chce Liberecký kraj a Regionální dobrovolnické centrum poděkovat lidem, jimž není lhostejné jejich okolí. Nominace může podávat i veřejnost.
Laskavost si zaslouží ocenění. Kraj chce vyzdvihnout ty, kteří pomáhají

Laskavost si zaslouží ocenění. Kraj chce vyzdvihnout ty, kteří pomáhají

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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