Test znalostí o klíčových letopočtech české historie: Každý by měl udělat maximálně 2 chyby

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo si myslí, že českou historii znají. Vaším úkolem bude správně přiřadit klíčové události k letopočtům, které navždy změnily naši zemi.
České dějiny nejsou zrovna krátké čtení. A občas se v nich dá ztratit rychleji, než by člověk čekal. Začínají u prvních přemyslovských knížat, vedou přes husitské války, dlouhé období habsburské vlády a nakonec se dostávají až ke dvacátému století, které má řada lidí ještě spojené s vyprávěním doma. Skoro každá taková etapa po sobě nechala nějaký letopočet. Objevuje se v učebnicích, v maturitních otázkách, někdy i v běžné debatě. Jenže roky se pletou. Události se časem slijí dohromady a to, co člověk kdysi ve škole odříkal bez zaváhání, najednou není tak jisté. Zavzpomínat na milníky české historie můžete v našem kvízu na In-Lifestyle.
Letopočty, které formovaly českou zemi
V české historii existuje několik dat, k nimž se výklad dějin často stáčí. Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Založení Karlovy univerzity, nejstarší univerzity ve střední Evropě. Vedle toho stojí letopočty, které dodnes nesou silný význam, v každém z těchto roků se totiž naše země ocitla v bodě zlomu. Někdy s očekáváním, jindy spíš s obavou, porážkou nebo nejistotou, co přijde dál.
Nejde přitom jen o školní memorování. Znalost klíčových letopočtů pomáhá poskládat si události do souvislostí. Díky nim je snazší pochopit, proč po jednom období následovalo právě to další. Bez dat se dějiny snadno změní v řadu zajímavých, ale trochu rozházených příběhů. S nimi se v tom všem přece jen člověk chytá lépe.
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Troufli byste si na podobný test bez nápovědy? Česká historie v letopočtech není jen pro ty, kdo mají dějepis jako koníček. Spíš prověří základní přehled, který by měl zůstat i ve chvíli, kdy už má člověk školní lavici dávno za sebou. V kvízu se objeví data od středověku až po moderní dějiny. Některé odpovědi naskočí hned, u jiných možná přijde krátké zaváhání. Zkuste si to.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Dějepis, Wikipedie, Učebnice Dějepis 7, 8, 9 pro ZŠ
Tento příspěvek Test znalostí o klíčových letopočtech české historie: Každý by měl udělat maximálně 2 chyby byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.