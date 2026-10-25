Smůla pro Šulce i národní tým. Český reprezentant má vážné potíže s kolenem

Koleno, které Pavla Šulce zlobilo od jara, tentokrát nevydrželo. Během tréninku před čtvrtečním zápasem Evropské ligy v Hoffenheimu se stav zhoršil natolik, že český záložník do Německa neodcestoval. O pár dní později přišla diagnóza. Podle komuniké Olympique Lyonnais, které citují francouzská média, jde o lézi menisku pravého kolena. Šulc půjde brzy na operaci a klub počítá s absencí přibližně čtyř měsíců. Pro Lyon to znamená ztrátu jednoho z mála hráčů, kteří zvládnou zaskočit na hrotu. Pro českou reprezentaci je ta zpráva možná ještě horší: listopadové zápasy Ligy národů se Španělskem a Chorvatskem budou bez něj.
Ze dvou měsíců jsou čtyři
V sobotu ráno to ještě vypadalo o něco lépe. iDNES.cz s ČTK krátce před polednem psaly s odkazem na deník L’Équipe o potížích s meniskem a pauze delší než dva měsíce. Šulc si podle tehdejších informací nemusel v roce 2026 vůbec zahrát. Klub to ovšem tehdy ještě nepotvrdil.
Po poledni se Lyon ozval sám a odhad posunul výrazně dál. Zhruba čtyři měsíce mimo hru znamenají jinou kategorii zranění. Francouzský web Olympique-et-Lyonnais z klubového údaje odvozuje návrat nejdřív na konec února nebo začátek března 2027. Jde ale jen o odhad, přesný termín bude záviset na průběhu operace a rehabilitace.
Konkrétní datum zákroku ani typ operace klub nezveřejnil. Samostatné vyjádření lékařů k rehabilitačnímu plánu také zatím chybí. Rámec ale poskytuje sportovní medicína. Podle odborného textu Univerzity Palackého se po menších zákrocích na menisku lze vrátit k tréninku za čtyři až osm týdnů, po rozsáhlejších operacích trvá rehabilitace čtyři až pět měsíců. Šulcova uváděná pauza tak spadá spíš do horní, vážnější části tohoto rozmezí.
Rekonvalescence je u každého hráče individuální. O ohrožení kariéry žádný ze zdrojů nemluví. Řeč je o dlouhé, nepříjemně načasované pauze.
Koleno, které bolelo od května
Aktuální diagnóza nepřišla z čistého nebe. Šulcův problém má tři vrstvy a ta první sahá do května.
Tehdy si v zápase v Toulouse lehce zvrtl koleno. Sám v rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, že se potíže od té doby táhly. Do posledního ligového kola proti Lens nastoupil na prášky proti bolesti. Na mistrovství světa mu koleno podle jeho slov ovlivňovalo pohyb i hlavu. Přesto odehrál všechny tři zápasy české skupiny.
Druhá vrstva je zářijová. V rozhovoru pro ČT sport 21. září mluvil o edému kosti v koleni. Na tvrdším hřišti ho prý občas bolelo. A dodal, že jedinou skutečnou léčbou by byl delší klid. Ten ale v kalendáři Lyonu a reprezentace nebyl.
Třetí vrstvou je tento týden. Trénink před Hoffenheimem, zhoršení, absence v zápase a nakonec diagnóza menisku. Jestli edém kosti a nová léze přímo souvisejí, komuniké neuvádí. Je potřeba je od sebe oddělit, protože edém kosti a poškozený meniskus jsou dvě různé věci. Časová osa ale ukazuje něco, co ve fotbale není výjimečné. Problém označený jako „hratelný“ se dá týdny tlačit přes bolest. Dokud nepřestane být hratelný.
Podle nás je Šulcův případ učebnicovou ukázkou dnešního přeplněného kalendáře. Hráč, který je pro klub i reprezentaci důležitý, nemá kdy vypadnout. Liga, evropské poháry, mistrovství světa, nový formát Ligy národů. Pauzu si nakonec vynutilo samo koleno.
Denia přichází o hráče mezi liniemi
Pro reprezentaci přichází zranění v nejhorší možné fázi. Česko podle přehledu UEFA prohrálo v Lize národů všechny čtyři dosavadní zápasy: s Chorvatskem, se Španělskem a dvakrát s Anglií. Zbývají dvě utkání:
|Datum
|Zápas
|Místo
|12. listopadu 2026
|Česko proti Španělsku
|doma
|15. listopadu 2026
|Chorvatsko proti Česku
|venku
Při čtyřměsíční pauze je Šulc pro oba zápasy prakticky mimo hru.
Trenér Santi Denia ho v posledních srazech nepoužíval jako doplněk. Šulc nastupoval v základní sestavě a měl konkrétní úlohu: hrál z pozice podhrotového hráče, zabíhal za obranu a rozjížděl presink. Statistický rozbor ČT sport s daty Opty ze zápasu s Anglií to dokládá. Do vyloučení stihl dvě střely, dva zisky míče a dva doteky ve vápně. Byl jedním z nejaktivnějších českých hráčů. Po jeho červené kartě se česká hra výrazně stáhla dozadu a presink prakticky skončil.
V reprezentaci má Šulc podle databanky iDNES 13 zápasů a tři góly. Čísla nejsou ohromující. Jeho hodnota pro Deniu ale spočívá spíš v roli. Vyplňuje prostor mezi zálohou a útokem a dokáže tlačit soupeře vysoko. Takových hráčů má český kádr málo.
Listopadová nominace zatím venku není, jméno náhradníka tedy nikdo nepotvrdil. Podle posledního Deniova kádru se nabízí několik variant:
- Adam Hložek: mohl by se posunout blíž k hrotu, do role podhrotu nebo falešné devítky.
- Ondřej Lingr, Matěj Radosta, Martin Šubert: typologicky nejbližší volby pro dynamiku mezi liniemi.
- Lukáš Ambros, Roman Macek: spíš záložnická řešení, pokud by Denia volil konzervativnější sestavu.
- Adam Karabec: herně přirozená alternativa, jenže po zápase s Anglií sám opustil sraz se zraněním kotníku.
Denia už v září skládal kádr přes sérii zranění a změn v nominaci. V listopadu ho čeká totéž, tentokrát bez hráče, kterého stavěl do ofenzivní osy týmu. Dá se čekat, že proti Španělsku bude muset buď posunout Hložka, nebo sáhnout po některém z méně ostřílených záložníků. Ani jedna varianta Šulce plnohodnotně nenahradí.
Lyon přichází o řešení na hrotu
Klubu přichází zranění stejně nevhod. Lyon už řeší absenci útočníka Loïse Opendy a Šulc se v posledních týdnech nabízel jako jedno z řešení na post falešné devítky nebo nejvýše postaveného záložníka.
Analytický web Morning Foot s daty Data’Scout připomněl, že v minulé sezoně dal Šulc deset ligových gólů a profilem odpovídal silnému presinkovému útočníkovi. V aktuálním ročníku se posouval víc do role tvořivého hráče. Právě tahle všestrannost z něj dělala užitečný kus skládačky v době, kdy trenérovi Paulu Fonsecovi chybí hroty.
Fonseca absenci poprvé veřejně potvrdil na tiskové konferenci před Hoffenheimem, jejíž záznam zveřejnil Olympique Lyonnais. Podle Le Progrès tehdy řekl, že bez Šulce je pro daný zápas nejlepší volbou Rémi Himbert. Šlo ale o řešení na jedno utkání, ne o dlouhodobou hierarchii v útoku. Teď bude Fonseca hledat náhradu na celý podzim a začátek zimy.
Pro Šulce samotného to znamená výpadek v sezoně, kdy si v Lyonu hledal pevnější roli. Čtyři měsíce bez soutěžních minut jsou v klubu, který se pohybuje mezi ligou a evropskými poháry, dlouhá doba. Návrat na přelomu února a března navíc vychází do závěrečné, nejvyhrocenější části sezony.
V září Šulc řekl, že jedinou skutečnou léčbou jeho kolena je klid. Teď ho dostane, jen jinak, než by si přál: s operačním sálem na začátku a s Ligou národů, kterou bude sledovat z tribuny nebo z gauče.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl